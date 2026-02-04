Starcom România lansează a 12-a ediție a Consumer Report, studiul anual realizat de echipa Data Intelligence, care oferă o radiografie amplă a modului în care românii consumă media, folosesc tehnologia și iau decizii de cumpărare într-un context digital în continuă transformare.

Ediția din 2025 evidențiază un fenomen major: inteligența artificială (IA) devine linia de separare între generațiile din România, marcând una dintre cele mai accelerate schimbări din comportamentul consumatorilor, transmite Mediafax.

Generațiile tinere adoptă IA masiv; restul populației rămâne în urmă

Potrivit raportului, adolescenții și tinerii adulți sunt cei mai frecvenți utilizatori de instrumente de IA, mulți dintre ei folosind astfel de tehnologii săptămânal. În schimb, gospodăriile mature și persoanele de peste 45 de ani rămân în mare parte neimplicate. În mediul urban, adopția este vizibil mai ridicată decât în mediul rural.

Platformele IA sunt folosite în principal pentru:

căutare de informații și rezolvarea problemelor – cel mai frecvent motiv la nivel național (peste 50%);

recomandări personalizate și învățare – preponderent în rândul familiilor și adulților maturi;

crearea de imagini, video și conținut digital – comportament dominant în segmentele tinere;

eficientizarea sarcinilor zilnice – atât în urban, cât și în rural.