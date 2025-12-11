dark
Drone interceptoare sub licență ucraineană vor fi produse de o companie din România / UAV-uri kamikaze autonome sunt testate deja de BlueSpace Technology

Adrian Popa
11 decembrie 2025
drona interceptoare produsa de compania ucraineana wild hornets
Dronă interceptoare produsă de compania ucraineană Wild Hornets (imagine generică / nu este firma cu care a semnat contract BlueSpace Technology)
Compania românească BlueSpace Technology va produce drone interceptoare sub licență ucraineană, dar și modele autonome kamikaze, a transmis Constantin Pintilie, CEO al companiei, la un eveniment organizat la una dintre facilitățile firmei din Moreni, la care Economedia a participat.

În ceea ce privește modelul kamikaze, acesta este dezvoltat intern de companie, încorporează inteligență artificială și este în faza de testare, potrivit lui Pintilie. „Astăzi vedem un război al dronelor și ne-am concentrat pe dezvoltarea de drone kamikaze și drone interceptoare”, a declarat el. Pe cele kamikaze „le avem în testare și așteptăm momentul de producție”.

  • Adrian Popa este jurnalist în grupul G4Media, coordonator la publicațiile TechRider, Economedia, G4Food și Pets&Cats. Are 19 ani de experiență în presa centrală și a debutat ca jurnalist specializat în piețele financiare și tehnologie. Pe lângă aceste domenii, mai scrie despre business, macroeconomie și apărare. Înainte de a ajunge la G4Media, Adrian a fost redactor-șef la Mediafax.ro, Gandul.info și Go4it.ro. A mai lucrat la Evenimentul Zilei, Forbes România, Cotidianul și Banii Noștri. Adrian are o pasiune aparte pentru tehnologie și este interesat de efectele pe care aceasta le are asupra societății. Printre hobbyurile lui se numără lectura, istoria, ecologia, universurile SF și fitnessul.

