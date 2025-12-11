Drone interceptoare sub licență ucraineană vor fi produse de o companie din România / UAV-uri kamikaze autonome sunt testate deja de BlueSpace Technology

Compania românească BlueSpace Technology va produce drone interceptoare sub licență ucraineană, dar și modele autonome kamikaze, a transmis Constantin Pintilie, CEO al companiei, la un eveniment organizat la una dintre facilitățile firmei din Moreni, la care Economedia a participat.

În ceea ce privește modelul kamikaze, acesta este dezvoltat intern de companie, încorporează inteligență artificială și este în faza de testare, potrivit lui Pintilie. „Astăzi vedem un război al dronelor și ne-am concentrat pe dezvoltarea de drone kamikaze și drone interceptoare”, a declarat el. Pe cele kamikaze „le avem în testare și așteptăm momentul de producție”.

