În timp ce atenția publicului rămâne concentrată pe GPU-urile pentru inteligență artificială, Nvidia își dezvoltă discret o altă linie de business care crește accelerat. Este vorba despre divizia de tehnologii de interconectare pentru centre de date, un segment care începe să cântărească tot mai mult în veniturile companiei.

Cifrele sunt, de altfel, relevante. În ultimul trimestru, această divizie a generat venituri de 11 miliarde de dolari, în creștere cu 267% față de anul anterior. La nivelul întregului an, totalul a depășit 31 de miliarde de dolari, potrivit celor mai recente rezultate financiare ale Nvidia.

Dimensiunea acestui business devine și mai clară în comparație cu restul industriei. Kevin Cook, strateg senior la Zacks Investment Research, a declarat pentru TechCrunch: „[Divizia de networking Nvidia] raportează 11 miliarde de dolari într-un trimestru; această cifră este mai mare decât afacerea de networking a Cisco și aproape la nivelul estimărilor anuale ale acesteia”.

Practic, Nvidia generează într-un trimestru ceea ce un competitor consacrat produce într-un an.

O strategie gândită cu mult înainte de boom-ul AI

Această evoluție nu este întâmplătoare. Jensen Huang a mizat devreme pe două direcții care definesc astăzi industria: cipurile AI și infrastructura care le leagă între ele.

Dacă încă din 2010 Nvidia experimenta cu procesoare dedicate inteligenței artificiale, momentul decisiv pentru această divizie a venit în 2020, odată cu achiziția Mellanox, o companie israeliană fondată în 1999. Tranzacția, în valoare de 7 miliarde de dolari, avea să devină una dintre cele mai inspirate mutări ale companiei.

La acel moment, însă, logica nu era evidentă pentru toată lumea.

Kevin Deierling, vicepreședinte senior responsabil de această divizie și venit din Mellanox, recunoaște că nici el nu a înțeles pe deplin decizia la început. Între timp, lucrurile s-au clarificat.

„Jensen a spus încă din prima zi, când ne-a achiziționat, că centrul de date este noua unitate de calcul”, explică Deierling. „Networking-ul este mult mai mult decât transferul unor cantități mici de date între noduri de calcul; este, de fapt, o fundație.”

De la conexiuni simple la „fabrici de AI”

Percepția clasică asupra acestui domeniu rămâne, spune el, una depășită.

„Oamenii se gândesc la networking ca la ceva de genul: am o imprimantă și trebuie să mă conectez la ea”, afirmă Deierling. În realitate, infrastructura de interconectare a devenit esențială pentru funcționarea sistemelor moderne de inteligență artificială.

Aceasta permite construirea așa-numitelor „fabrici de AI” — centre de date specializate în antrenarea modelelor. Fără aceste tehnologii de interconectare, GPU-urile nu ar putea lucra eficient împreună.

În acest ecosistem intră soluții precum NVLink, care permite comunicarea între GPU-uri, switch-urile InfiniBand, platforma Spectrum-X pentru rețele Ethernet dedicate AI sau noile sisteme optice integrate direct în echipamente.

„Piesa lipsă” din strategia Nvidia

Pentru analiști, rolul acestei divizii este clar.

„Când Jensen a cumpărat Mellanox în 2020, a văzut că aceasta era piesa lipsă pentru a transforma GPU-urile într-un pachet complet”, explică Kevin Cook.

Nvidia nu mai vinde doar cipuri. Vinde un întreg ecosistem optimizat — de la procesare până la infrastructura care le permite acestora să comunice la viteze foarte mari.

Acesta este, de altfel, unul dintre diferențiatorii majori ai companiei.

„Nu pot să mă gândesc la alte companii care au capacitățile full-stack pe care le avem noi”, spune Deierling. „Suntem cu adevărat diferiți. Construim întregul stack de calcul, complet integrat, și apoi mergem în piață prin toți partenerii noștri.”

Un business uriaș, dar încă discret

Chiar și așa, această divizie rămâne relativ puțin vizibilă. Nu atrage aceeași atenție ca segmentul de cipuri, care domină discuția despre AI, și nici ca divizia de gaming — nucleul inițial al Nvidia, deși aceasta este de aproape trei ori mai mică.

Între timp, dezvoltarea continuă într-un ritm accelerat.

La conferința GTC din 16 martie, Nvidia a prezentat o serie de noutăți: platforma Rubin, care include șase cipuri noi pentru un „supercomputer AI”, dar și soluții precum Inference Context Memory Storage sau switch-uri Spectrum-X Ethernet Photonics, mai eficiente.

Rețeaua devine „coloana vertebrală” a AI

Schimbarea de paradigmă este, poate, cel mai bine surprinsă chiar de Deierling.

„Nu mai este un element periferic pentru a conecta o imprimantă sau un dispozitiv lent de I/O”, spune el. „Este fundamental pentru computer. În trecut aveam ceea ce se numea backplane în interiorul sistemului. Astăzi, rețeaua este backplane-ul fabricii de AI — și este extrem de importantă.”

Dacă ritmul de creștere se menține, această divizie — construită discret în ultimii ani — ar putea deveni la fel de importantă precum afacerea de cipuri care a consacrat Nvidia.