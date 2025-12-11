Runware, un startup fondat de Flaviu Rădulescu și Ioana Hreninciuc, a atras o rundă de finanțare de 50 de milioane de dolari. Investiția este condusă de Dawn Capital, iar Shamillah Bankiya, partener al fondului, intră în consiliul de administrație. La rundă au participat și Comcast Ventures, Speedinvest, Insight Partners și a16z Speedrun. În total, Runware a strâns până acum 66 de milioane de dolari, potrivit TechCrunch.

De la o problemă identificată la o platformă globală

Compania a fost fondată în 2023, după ce cofondatorul său a constatat că soluțiile existente de generare de imagini erau lente și dificil de integrat. Împreună cu Ioana Hreninciuc, a creat o platformă care permite generarea în timp real de imagini, videoclipuri și audio. De la lansare, Runware a generat peste 10 miliarde de creații și este folosită de peste 200.000 de dezvoltatori.

Avantajul competitiv: viteză și costuri reduse

Platforma pune la dispoziție un API unificat, care poate fi integrat direct în aplicații, fără configurări tehnice complexe. Hreninciuc subliniază că modelul de cost reprezintă un avantaj major: prețurile sunt competitive, iar utilizatorii plătesc per rezultat generat, nu pentru timpul de utilizare al GPU-ului. Un alt element cheie este Sonic Inference Engine, sistemul intern de inferență care rulează pe hardware AI personalizat. „Optimizăm încărcarea și descărcarea modelelor, ceea ce ne permite să susținem peste 400.000 de modele și să le oferim în timp real”, explică Hreninciuc.

Concurență puternică într-o piață în expansiune

Sectorul instrumentelor pentru dezvoltatori în domeniul AI este în plină expansiune, iar investițiile masive au devenit frecvente. Fal.ai este un exemplu recent, după ce a strâns 140 de milioane de dolari. Hreninciuc recunoaște că atât Fal.ai, cât și Replicate sunt competitori direcți, dar evidențiază diferențe clare de strategie. Runware mizează pe viteză și eficiență, având o infrastructură optimizată pentru scalare.

Pentru a gestiona volumele mari de cereri, compania colaborează cu furnizori terți de cloud AI, redirecționând sarcinile atunci când este nevoie de resurse suplimentare. Astfel, platforma funcționează fără întreruperi chiar și la solicitări intense.

Planuri ambițioase pentru viitor

Noua rundă de finanțare va fi folosită pentru extinderea infrastructurii și dezvoltarea Sonic Inference Engine. Obiectivul este ca platforma să poată susține peste două milioane de modele, devenind un punct unic de acces pentru toate tipurile de modele generative. „Ne extindem rapid în noi direcții și creștem echipa pentru a susține această evoluție”, spune Hreninciuc.

Ea consideră că tehnologia Runware permite dezvoltatorilor să își scaleze aplicațiile fără a compromite profitabilitatea. „Facem posibil ca aplicațiile să ajungă la milioane de utilizatori, păstrându-și în același timp marjele”, afirmă Hreninciuc. În viziunea ei, acest lucru aduce beneficii atât dezvoltatorilor, cât și utilizatorilor finali, contribuind la democratizarea tehnologiilor AI.