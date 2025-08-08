Taiwanul a primit din SUA primele drone kamikaze Altius-600M, capabile să lovească la distanțe mari

Taiwan a recepționat primul lot de drone kamikaze Altius-600M din Statele Unite, în cadrul unui proiect realizat într-un interval scurt. Ministrul Apărării Naționale, Chiu Kuo-cheng, s-a întâlnit la Taipei cu fondatorul companiei americane Anduril Industries, Palmer Luckey, pentru a marca oficial livrarea. La eveniment au participat oficiali de rang înalt din armată și din minister, potrivit ArmyRecognition.

Altius-600M este o muniție de tip loitering derivată dintr-o platformă UAV multifuncțională.

Sistemul poate transporta un focos exploziv și are o autonomie ridicată, fiind capabil să atingă ținte aflate la distanțe mari. Poate fi lansat de pe o varietate de platforme – vehicule terestre, nave, elicoptere sau avioane – datorită compatibilității cu lansatoare standardizate.

Drona este destinată misiunilor de tip kamikaze, detonând la impact. Poate fi echipată și cu senzori de recunoaștere, module de război electronic sau echipamente de retransmisie. Sistemul de control autonom permite unui singur operator să coordoneze mai multe unități simultan, inclusiv în formațiuni de tip roi, unde unele drone identifică ținte, iar altele le atacă.

„Aceste sisteme oferă capacitate de luptă imediată și contribuie la întărirea capacităților noastre de atac și apărare de la sol”, a declarat ministrul Chiu. El a subliniat că adoptarea rapidă a acestor tehnologii reflectă dorința de modernizare a apărării taiwaneze.

Palmer Luckey a susținut o prelegere despre inovația militară, adresată personalului ministerului și reprezentanților armatei.

Dronele fac parte dintr-o strategie mai largă de dezvoltare a capacităților asimetrice ale Taiwanului, care combină achizițiile externe cu producția internă. Alături de alte sisteme de atac fără pilot deja introduse în dotare, aceste drone contribuie la construirea unui sistem de apărare menit să întârzie și să perturbe o eventuală ofensivă inamică.

Pe plan intern, Taiwan produce muniții loitering anti-radiații și drone de atac de tip FPV.

Deși capacitatea de producție a crescut, aceasta rămâne sub obiectivele naționale, iar lipsa unor componente specializate și a accesului la piețele externe limitează dezvoltarea. Pentru perioada următoare, autoritățile taiwaneze au planificat achiziții masive de drone fabricate local, menite să accelereze consolidarea forțelor autonome.

Analiștii atrag atenția că, fără o creștere rapidă a producției și fără comenzi externe sigure, Taiwan riscă să rămână dependent de livrările externe într-un eventual scenariu de criză.