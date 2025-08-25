BREAKING SUA aprobă livrarea către Ucraina a 3.350 de rachete ghidate ERAM / Acestea sunt lansate din aer și au o rază de acțiune de 450 km

Statele Unite ale Americii au autorizat transferul a 3.350 de rachete cu rază extinsă de acțiune (ERAM) către Ucraina. Conform publicației Army Recognition, rachetele sunt evaluate la aproximativ 780 de milioane de euro și sunt finanțate în principal de națiunile europene.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Rachetele ERAM, concepute pentru ținte de mare valoare

Rachetele ghidate ERAM (Extended Range Attack Munition) sunt arme de nouă generație, concepute pentru a extinde raza de acțiune a avioanelor de vânătoare din occident. Acestea pot ataca ținte la distanțe cuprinse între 240 și 450 km (150 și 280 de mile), în funcție de altitudinea și traiectoria de lansare.

Dezvoltată ca o rachetă ghidată de precizie, ERAM este destinată să învingă atât ținte fixe, cât și mobile în condiții de război electronic intens, oferind Ucrainei o capacitate fiabilă de atac la mare distanță. Spre deosebire de munițiile neghidate sau de sistemele cu rază scurtă de acțiune, ERAM permite aeronavelor să lanseze atacuri fără a traversa spațiul aerian puternic apărat, îmbunătățind considerabil supraviețuirea.

Mai mulți oficiali americani au subliniat însă că Ucraina nu va avea autoritate operațională nerestricționată asupra noii arme. utilizarea eram va necesita aprobarea individuală a pentagonului, o garanție pe care Washingtonul a folosit-o în transferurile anterioare de sisteme sensibile. Această stipulație sugerează că Statele Unite intenționează să mențină influența directă asupra deciziilor de țintire ale Ucrainei, în special pentru a preveni atacurile în interiorul teritoriului suveran rus.

Racheta ERAM poate fi montată pe avioanele F-16

Din punct de vedere tehnic, racheta eram este echipată cu un sistem combinat de navigație GPS și inerțială, întărit de un dispozitiv de căutare terminală care sporește precizia în faza finală de apropiere. Aceasta transportă un focos puternic exploziv, capabil să neutralizeze ținte fortificate, cum ar fi depozitele de muniție, centrele de comandă întărite și instalațiile radar. Designul său modular permite integrarea potențială a focoaselor specializate, oferindu-i adaptabilitate între diferite tipuri de misiuni.

Factorul de formă compact al rachetei permite transportul pe o varietate de avioane de vânătoare, inclusiv f-16 pe care Ucraina le primește acum de la aliații occidentali. Această combinație de rază de acțiune, precizie și flexibilitate de lansare face din eram un instrument versatil atât pentru operațiuni de interdicție tactică, cât și pentru operațiuni de perturbare strategică.

Kievul trebuie să demonstreze capacitatea sa de folosire a armelor

Contribuția financiară substanțială din partea națiunilor europene evidențiază o schimbare în partajarea sarcinilor în cadrul alianței. Prin garantarea unei mari părți din pachetul de aproximativ 780 de milioane de euro, partenerii europeni își semnalează atât angajamentul pe termen lung față de apărarea Ucrainei, cât și disponibilitatea lor de a gestiona în comun riscurile escaladării.

Această finanțare colectivă oferă, de asemenea, acoperire politică pentru Washington, distribuind responsabilitatea pentru desfășurarea sistemelor de atac de ultimă generație în cadrul coaliției mai largi a NATO. Deși Departamentul de Stat al SUA a refuzat să comenteze cu privire la restricțiile operaționale, oficialii americani recunosc în privat că ERAM reprezintă una dintre cele mai importante livrări ale conflictului.

Impactul său, însă, va depinde nu numai de rachetele în sine, ci și de cât de eficient le poate integra Ucraina în campania sa aeriană și de modul în care Washingtonul aplică procesul de aprobare aferent utilizării lor. Pentru Kiev, provocarea va fi să demonstreze că poate folosi aceste arme în mod responsabil și decisiv, consolidând încrederea aliaților săi, aplicând în același timp o presiune susținută asupra forțelor rusești.