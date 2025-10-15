dark
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Un avion de supraveghere Boeing P-8 Poseidon, alimentat în aer de un Boeing KC-135R Stratotanker deasupra județului Prahova

Redacția TechRider
15 octombrie 2025
Avion Boeing P-8A Poseidon
Sursa foto: Marco McGinty / Alamy / Profimedia
Două avioane militare americane s-au cuplat miercuri pentru alimentare la o înălțime de aproximativ 8.800 de metri, deasupra localității Albești-Paleologu, potrivit imaginilor suprinse pe www.flightradar24.com, scrie Observatorul Prahovean.

Este vorba de un avion cisternă Boeing KC-135R Stratotanker, decolat din Mildenhall, Marea Britanie, respectiv un avion de patrulare și recunoaștere Boeing Poseidon P-8A, decolat de la Sigonella, Sicilia, Italia.

Boeing KC-135R Stratotanker este un avion militar de realimentare în aer. Potrivit informațiilor disponibile online, KC-135R Stratotanker este prima aeronavă cisternă de realimentare cu combustibil din Forțele Aeriene ale SUA.

Sursa foto: Captură FlightRadar

Boeing P-8 Poseidon este o aeronavă americană de patrulare maritimă și recunoaștere, dezvoltată și produsă de Boeing Defense, Space & Security. A fost dezvoltată pentru Marina Statelor Unite ca un derivat al avionului civil Boeing 737 Next Generation.

După alimentare, avionul cisternă, Boeing KC-135R Stratotanker, s-a întors spre Marea Britanie, iar aeronava de patrulare s-a îndreptat spre spațiul aerian al Bulgariei.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

