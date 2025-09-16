SUA prezintă în premieră sistemul Typhon în Japonia, care are capacitatea de a lovi China cu rachete Tomahawk, pe fondul intensificării cursei înarmării în Pacific

Statele Unite au prezentat luni pentru prima dată în Japonia sistemul de rachete cu rază medie de acțiune Typhon, subliniind dorința tot mai mare a Washingtonului și Tokyo de a utiliza arme pe care Beijingul le condamnă ca fiind destabilizatoare, relatează Reuters.

Lansatorul terestru, capabil să lanseze rachete de croazieră Tomahawk cu o rază de acțiune suficientă pentru a lovi coasta de est a Chinei sau părți din Rusia din Japonia, va fi prezentat în cadrul exercițiului anual Resolute Dragon. Exercițiul de două săptămâni implică 20.000 de soldați japonezi și americani, împreună cu nave de război și baterii de rachete.

„Folosind multiple sisteme și diferite tipuri de muniții, acesta este capabil să creeze dileme pentru inamic”, a declarat colonelul Wade Germann, comandantul forței operative care operează sistemul de rachete, la baza aeriană a Corpului de Marină din Iwakuni, în fața lansatorului.

„Viteza cu care poate fi desfășurat ne permite să îl poziționăm rapid în față atunci când este necesar”, a spus el, adăugând că Typhon va părăsi Japonia după Resolute Dragon. El a refuzat să spună unde se va duce unitatea în continuare sau dacă se va întoarce în Japonia.

Dezvăluirea sistemului în vestul Japoniei vine în urma desfășurării sale în Filipine în aprilie 2024, o mișcare care a atras critici aspre din partea Beijingului și Moscovei, care au acuzat SUA că alimentează o cursă a înarmărilor.

Germann a refuzat să spună dacă unitatea din Japonia este aceeași cu cea desfășurată în Filipine. Typhon se afla încă în Filipine când Reuters a verificat ultima dată cu armata, pe 28 august.

SUA au efectuat și exerciții cu foc real în Australia în acest an, dar prezența sa în Japonia, mai aproape de China, ar putea provoca o reacție mai puternică, spun analiștii militari.

„În trecut, aceste desfășurări ar fi fost respinse de birocrații din Washington și Tokyo din teama reacției Chinei. Se poate observa că acest lucru nu mai reprezintă o problemă atât de mare ca acum cinci ani”, a declarat Grant Newsham, cercetător la Forumul Japonez pentru Studii Strategice și colonel în rezervă al Corpului de Marină al SUA, care a lucrat alături de armata japoneză.

„Primul lanț de insule”

SUA descrie Iwakuni ca parte a „Primului lanț de insule”, un șir de teritorii și baze care se întinde de la Japonia până la Filipine, care limitează puterea maritimă și aeriană a Chinei și complică planificarea sa militară.

Typhon poate lansa și rachete SM-6 concepute pentru a lovi nave sau aeronave la distanțe de peste 200 km. Washingtonul încearcă să concentreze astfel de arme anti-navale în Asia, în încercarea de a contracara arsenalul de rachete în creștere al Chinei.

Spre deosebire de proiectele de rachete de nouă generație, Typhon se bazează pe arme existente, ușor de produs în serie. Potrivit planificatorilor militari, acest lucru va facilita eforturile SUA și ale aliaților săi de a ajunge din urmă China, care intenționează să-și mărească bugetul de apărare cu 7,2% în acest an.

Japonia își intensifică, de asemenea, cheltuielile militare. Aceasta cumpără rachete Tomahawk pentru navele sale de război și dezvoltă propriile rachete cu rază medie de acțiune, ca parte a celei mai mari expansiuni militare de după al Doilea Război Mondial.

Pe lângă consolidarea regională, Taiwanul vecin intenționează să crească cheltuielile cu o cincime, până la peste 3% din PIB, în 2026.

„Desigur, China se plânge de fiecare dată când victimele sale intenționate se ridică și încep să se pregătească să se apere singure”, a spus Newsham.