Enciclopedia Britannica a lansat un proces de amploare împotriva OpenAI, acuzând compania de utilizarea neautorizată a materialelor sale pentru antrenarea ChatGPT, generatorul său de inteligență artificială.

Plângerea, depusă vinerea trecută la Tribunalul Federal din Manhattan, vizează atât articole online, cât și consemnări din enciclopedie și dicționarul Merriam Webster, pe care Britannica susține că OpenAI le-a „canibalizat” pentru a antrena sistemul și a genera răspunsuri pentru utilizatori, deturnând astfel traficul web al enciclopediei, potrivit Reuters.

În documentele depuse, Britannica susține că aproape 100.000 dintre articolele sale au fost copiate ilegal, iar ChatGPT ar produce frecvent răspunsuri care reproduc aproape „cuvânt cu cuvânt” informațiile din enciclopedie și dicționar, inclusiv definiții și articole de referință.

În plus, enciclopedia acuză OpenAI de încălcarea mărcilor comerciale, afirmând că chatbotul sugerează că ar avea permisiunea de a reproduce conținutul și poate cita eronat Britannica în „halucinații” false generate de AI.

OpenAI a răspuns printr-un purtător de cuvânt, care a declarat că modelele sale sunt antrenate pe date disponibile public și că procesul urmărește inovația, subliniind principiul „utilizării corecte” a materialelor.

Cu toate acestea, enciclopedia cere despăgubiri financiare și o hotărâre judecătorească care să împiedice continuarea presupuselor încălcări.

Acțiunea nu este un caz izolat. Anul trecut, Britannica a dat în judecată start-up-ul Perplexity AI pentru motive similare, procesul fiind încă în desfășurare.

Experții juridici și cei din domeniul tehnologiei avertizează că astfel de procese pot defini limitele legale ale folosirii conținutului protejat de drepturi de autor în instruirea sistemelor de inteligență artificială și ar putea stabili precedentul pentru întreaga industrie AI.