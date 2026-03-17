Accesul la Telegram este tot mai limitat în Rusia, unde autoritățile ar fi blocat deja până la 80% din funcționalitatea platformei, potrivit informațiilor publicate de Kommersant și preluate de agenția EFE, citate de Agerpres.

Datele citate indică faptul că, în unele regiuni, procentul tentativelor eșuate de accesare a serviciului se apropie chiar de 90%. Inițial, utilizatorii au raportat încetiniri în trimiterea de conținut multimedia, însă în prezent problemele afectează inclusiv mesajele text, ceea ce sugerează o deteriorare semnificativă a funcționării aplicației.

Dificultățile au apărut la finalul săptămânii trecute și au coincis cu întreruperi mai ample ale conexiunii la internet la nivel național. În ultimele zile, mii de utilizatori au transmis reclamații privind funcționarea platformei, care reprezintă unul dintre principalele canale de comunicare și informare pentru populația rusă.

Potrivit experților în telecomunicații, blocarea completă a aplicației este dificil de realizat, având în vedere popularitatea acesteia — estimată la aproximativ 100 de milioane de utilizatori în Rusia. Totuși, restricțiile pot fi duse până la un punct în care serviciul devine practic inutilizabil.

Subiectul a ajuns și în atenția Duma de Stat, unde s-a discutat posibilitatea ca Telegram să nu mai poată fi utilizat în curând nici măcar prin intermediul rețelelor private virtuale (VPN). În paralel, autoritățile cer companiei să localizeze pe teritoriul Rusiei serverele care stochează datele utilizatorilor, o solicitare criticată de experți pentru riscurile pe care le-ar implica asupra vieții private.

Platforma este acuzată de autorități că ar facilita activități ilegale, însă fondatorul său, Pavel Durov, susține că măsurile au, de fapt, scopul de a limita libertatea de exprimare.

Restricțiile asupra Telegram vin după alte măsuri similare luate în ultimii ani, inclusiv blocarea serviciului WhatsApp, anterior una dintre cele mai utilizate aplicații de mesagerie din Rusia. Încetinirea funcționării Telegram a început încă din luna februarie, potrivit presei locale.

Unele estimări din mass-media rusă indică faptul că platforma ar putea fi blocată complet în jurul datei de 1 aprilie, într-un context mai larg în care autoritățile de la Moscova încearcă să controleze mai strict accesul la internet. Analiști independenți consideră că aceste măsuri se înscriu într-o strategie mai amplă a administrației conduse de Vladimir Putin de a limita conexiunile cu rețeaua globală și de a promova un ecosistem digital intern, bazat pe servicii aprobate de stat.

Într-un astfel de scenariu, utilizatorii ar avea acces doar la așa-numitele „liste albe”, care includ platforme și resurse autorizate de autorități, ceea ce ar restrânge semnificativ accesul la informații independente.