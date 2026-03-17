Un caz din Statele Unite readuce în prim-plan riscurile folosirii inteligenței artificiale în anchetele penale. O femeie a ajuns după gratii timp de aproape jumătate de an din cauza unei identificări eronate făcute de un sistem de recunoaștere facială.

Angela Lipps, în vârstă de 50 de ani, a fost arestată de polițiștii din Fargo după ce un software bazat pe inteligență artificială a indicat-o drept suspectă într-un dosar de fraudă bancară. Problema? Femeia nu avea nicio legătură cu cazul.

Arestată pe baza unei erori de recunoaștere facială

Potrivit propriei mărturii, Lipps a trăit toată viața la aproximativ o mie de mile distanță de locul unde ar fi avut loc infracțiunile. Cu toate acestea, în iulie anul trecut, polițiștii au ajuns la ușa ei și au arestat-o sub amenințarea armei.

Totul a pornit de la imaginile de pe camerele de supraveghere analizate de detectivi.

În lipsa unor indicii clare, anchetatorii au apelat la un sistem de recunoaștere facială cu inteligență artificială, care a identificat-o pe femeie ca fiind suspecta din videoclip, potrivit informațiilor relatate de Futurism, potrivit Mediafax.

Acea identificare a cântărit decisiv.

Închisoare fără cauțiune și fără verificări suplimentare

Angela Lipps a fost arestată și încarcerată fără drept de cauțiune, deși a susținut constant că nu a fost niciodată în locul respectiv. Cu toate acestea, polițiștii nu ar fi făcut o verificare detaliată a informațiilor, bazându-se aproape exclusiv pe rezultatul oferit de sistemul automat.

Prima audiere a avut loc abia în decembrie, la cinci luni după arestare. Atunci, femeia a negat din nou toate acuzațiile.

În cele din urmă, un avocat a reușit să demonstreze că aceasta se afla în altă parte în momentul comiterii fraudei bancare. În fața acestor dovezi, autoritățile au renunțat la acuzații, iar femeia a fost eliberată.

Viață distrusă după o eroare a sistemului AI

Consecințele au fost însă dramatice.

Lipps, mamă a trei copii și bunică a cinci nepoți, spune că perioada petrecută în detenție i-a distrus viața. A pierdut casa, mașina și chiar câinele.

Mai mult, susține că a fost eliberată în plină iarnă fără bani pentru a ajunge acasă și îmbrăcată în haine de vară. Potrivit declarațiilor sale, autoritățile nu și-au cerut scuze pentru eroarea comisă.

Inteligența artificială, între instrument util și risc major

Cazul ridică întrebări serioase despre modul în care sistemele de inteligență artificială sunt utilizate în anchete. În teorie, astfel de tehnologii ar trebui să fie doar instrumente auxiliare.

În practică însă, atunci când sunt tratate ca probe decisive, pot duce la erori grave — iar uneori, la distrugerea vieților unor oameni nevinovați.