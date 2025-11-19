Ucraina va primi opt sisteme de apărare antiaeriană SAMP/T și va fi prima țară care va utiliza versiunea actualizată / Cele 48 de lansatoare vor îmbunătăți semnificativ securitatea țării

Ucraina urmează să beneficieze de o îmbunătățire semnificativă a capacităților sale de apărare antiaeriană odată cu livrarea celor opt sisteme antiaeriene franco-italiene SAMP/T, în cadrul unui nou acord bilateral pe zece ani cu Franța, transmite publicația Militarnyi.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Președintele francez Emmanuel Macron a confirmat acest angajament și a subliniat că sistemele transferate vor avea „caracteristici actualizate și îmbunătățite”. Fiecare complex include șase lansatoare, ceea ce înseamnă un total de 48 de lansatoare pentru Ucraina.

„Ucraina va fi prima țară care va implementa o nouă generație de sisteme SAMP/T aflate în stadiul final de dezvoltare”, a declarat președintele Macron.

Această configurație de nouă generație este foarte așteptată, iar președintele Ucrainei a remarcat capacitatea sa de a contracara rachetele balistice inamice. Totuși, calendarul specific al transferului rămâne necunoscut.

Acordul bilateral de apărare în sine este destul de extins. Acesta este conceput pentru zece ani și cuprinde nu numai livrările imediate de sisteme, planificate pentru următorii doi ani, ci și proiecte comune pe termen lung. Aceste proiecte pe termen lung acoperă dezvoltarea, producția și achiziționarea de bombe aeriene ghidate, interceptori și drone.

În prezent, sistemul SAMP/T este un element important al apărării aeriene cu rază medie de acțiune în dotarea forțelor franceze și italiene, capabil să intercepteze avioane, drone, elicoptere și rachete de croazieră.

Modernizarea se concentrează în jurul noilor rachete Aster 30 Block 1 NT, proiectate pentru a intercepta rachete balistice cu rază medie de acțiune. După un test de lansare reușit, realizat în comun de Franța și Italia, această nouă rachetă se mândrește cu o capacitate impresionantă: lovește ținte aflate la altitudini de până la 25.000 de metri, într-o rază de 150 de kilometri, și funcționează împotriva țintelor cu viteze de peste Mach 5.