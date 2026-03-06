Operatorul de telecomunicații Digi Communications respinge ideea unei eventuale preluări de către grupul spaniol Telefónica, în pofida speculațiilor apărute în presa internațională privind o posibilă ofertă de aproximativ 3,8 miliarde de euro.

Declarația a fost făcută de directorul general al companiei, Serghei Bulgac, în cadrul unei întâlniri cu investitori instituționali organizată la Madrid, în contextul pregătirilor pentru listarea operațiunilor Digi din Spania, potrivit News.ro.

„Nu există niciun motiv pentru a vinde”, a afirmat Bulgac, subliniind că grupul își continuă strategia de dezvoltare independentă.

Oferta vehiculată ar fi evaluat Digi la aproximativ 3,8 miliarde de euro

Potrivit informațiilor apărute în presa spaniolă, Telefónica ar fi analizat posibilitatea achiziționării grupului Digi pentru aproximativ 3,8 miliarde de euro, sumă care include și datoria netă a companiei.

În această evaluare este inclusă o datorie estimată la aproximativ 1,8 miliarde de euro, iar oferta ar fi reprezentat o primă de aproximativ 20% față de valoarea actuală de piață a companiei.

Totuși, potrivit unei analize realizate de Erste Bank, valoarea economică a Digi ar fi în prezent în jur de 3,6 miliarde de euro, ceea ce ar însemna că oferta ipotetică ar reprezenta o primă de aproximativ 7%.

Chiar dacă tranzacția nu se va concretiza, analiștii consideră că interesul unui operator global precum Telefónica indică faptul că Digi a devenit o companie cu importanță strategică pe piața europeană de telecomunicații.

Digi nu intenționează să crească tarifele

În cadrul discuțiilor cu investitorii, conducerea Digi a respins și speculațiile potrivit cărora compania ar putea majora tarifele pentru a-și crește veniturile.

Potrivit lui Serghei Bulgac, strategia grupului rămâne aceeași: prețuri reduse, pachete simple și servicii nelimitate, model care a permis companiei să câștige rapid cotă de piață în mai multe țări europene.

„Marjele companiei sunt deja sănătoase”, a explicat CEO-ul, adăugând că România rămâne principalul generator de numerar al grupului.

Modelul de business al Digi se bazează pe controlul intern al majorității operațiunilor – de la infrastructură până la serviciile de suport pentru clienți – ceea ce permite reducerea costurilor și menținerea unor tarife competitive în raport cu alți operatori europeni.

Digi pregătește listarea operațiunilor din Spania

În paralel cu aceste evoluții, Digi Communications pregătește listarea operațiunilor sale din Spania, unul dintre cele mai dinamice segmente ale grupului.

Înaintea lansării ofertei publice, compania intenționează să realizeze o majorare de capital cuprinsă între 150 și 200 de milioane de euro, fonduri care ar urma să fie folosite pentru finanțarea extinderii pe piața spaniolă.

Operațiunea este coordonată de un consorțiu format din:

Barclays

Banco Santander

UBS

Oferta publică ar putea fi lansată între sfârșitul lunii aprilie și sfârșitul lunii mai, iar compania analizează inclusiv posibilitatea unei tranșe dedicate investitorilor de retail.

Digi Spania a devenit al patrulea operator pe piață

După expansiunea rapidă din ultimii ani, Digi a devenit al patrulea operator telecom din Spania, piață dominată de Telefónica, urmată de MasOrange și Vodafone.

Valoarea estimată a afacerii Digi din Spania este de aproximativ 2,5 miliarde de euro, incluzând capitalul și datoria companiei.

Operațiunile spaniole sunt deținute integral de Digi România, parte a grupului controlat de antreprenorul Zoltán Teszári.

Grupul Digi continuă expansiunea în Europa

Digi Communications este prezent în prezent în România, Spania, Italia, Portugalia și Belgia, iar modelul său bazat pe prețuri reduse a creat o presiune competitivă puternică pe piețele vest-europene.

Compania este listată la Bursa de Valori București, unde are o capitalizare de aproximativ 9,43 miliarde de lei. Printre cei mai mari acționari se numără NN Pensii, cu o participație de 20,65%.

Pentru anul 2025, Digi a raportat venituri consolidate preliminare de aproximativ 2,2 miliarde de euro, în creștere cu 15% față de anul anterior.

EBITDA ajustată a ajuns la 585 milioane de euro, înregistrând o creștere de aproximativ 1%.

Potrivit CEO-ului Serghei Bulgac, grupul a depășit în 2025 pragul de 32 de milioane de clienți, după ce a atras 4,3 milioane de utilizatori noi, cea mai mare creștere anuală din istoria companiei.