Nvidia accelerează ofensiva în zona vehiculelor autonome și își extinde rețeaua de parteneri din industria auto, într-un moment în care tehnologia începe, treptat, să iasă din faza experimentală.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Compania americană a anunțat că a semnat noi acorduri cu producători importanți precum Hyundai Motor, Nissan Motor și Isuzu, dar și cu grupuri din China, inclusiv BYD și Geely.

Platforma care stă la baza parteneriatelor

În centrul acestor colaborări se află platforma Nvidia Drive Hyperion, un sistem gândit pentru dezvoltarea și implementarea funcțiilor de asistență avansată și conducere autonomă. Mai exact, platforma este pregătită pentru vehicule de nivel 4 – acele mașini care pot circula fără intervenția șoferului, dar doar în anumite condiții bine definite.

De altfel, chiar CEO-ul companiei, Jensen Huang, a insistat asupra momentului pe care îl traversează industria. „Am lucrat la mașini autonome de mult timp. Momentul de tip ChatGPT pentru conducerea autonomă a sosit”, a declarat acesta în cadrul conferinței GTC, transmite CNBC.

Declarația merge și mai departe: „Știm acum că putem conduce autonom cu succes, iar astăzi anunțăm noi parteneri pentru platforma noastră pregătită pentru robotaxi. … Numărul de mașini pregătite pentru robotaxi în viitor va fi incredibil.”

Realitatea din piață, mai puțin optimistă

În practică, lucrurile sunt însă mai nuanțate. În prezent, nu există vehicule disponibile comercial care să poată circula complet autonom fără supraveghere umană. Majoritatea modelelor aflate pe piață sunt încadrate la nivelul 2, ceea ce înseamnă că șoferul trebuie să rămână atent în permanență.

Există totuși excepții punctuale. De exemplu, Waymo operează deja servicii de ride-hailing cu vehicule autonome de nivel 4, cunoscute și sub numele de robotaxi-uri.

Un ecosistem complet, de la date la volan

Platforma Drive Hyperion face parte dintr-o abordare „end-to-end” a Nvidia. Nu este vorba doar despre software-ul din mașină, ci despre întreg ecosistemul: de la antrenarea modelelor în centre de date și simulări la scară largă, până la sistemele de calcul integrate direct în vehicule. Compania nu produce mașini, dar furnizează practic „creierul” acestora.

Lista de clienți este deja consistentă și include atât companii tehnologice, cât și nume importante din industria auto și mobilitate: Uber Technologies, Stellantis, Lucid Group, dar și dezvoltatori de tehnologie autonomă precum Aurora și Nuro.

Un pariu pe termen lung, cu mize uriașe

Pentru Nvidia, miza este clară. Vehiculele autonome reprezintă una dintre puținele direcții majore de creștere în afara zonei clasice de inteligență artificială, chiar dacă, în realitate, cele două domenii sunt din ce în ce mai interconectate.

Analiștii de pe Wall Street, dar și executivi din industria auto, văd în această piață un potențial de ordinul trilioanelor de dolari. Totuși, drumul până acolo nu a fost lipsit de obstacole.

Un exemplu relevant este Cruise, divizia de conducere autonomă susținută de General Motors. Considerată cândva un rival direct pentru Waymo, compania și-a închis operațiunile de robotaxi în 2024, după o serie de controverse, inclusiv un incident grav în care un pieton a fost târât de un vehicul autonom în San Francisco. Investițiile totale ale GM în acest proiect au depășit 10 miliarde de dolari.

În ciuda acestor eșecuri, industria pare să intre într-o nouă fază. Iar pentru Nvidia, pariul este unul pe termen lung.