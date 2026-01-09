Rusia a confirmat că a utilizat o rachetă hipersonică Oreşnik în atacul din noaptea de joi spre vineri asupra Ucrainei pentru a lovi „ţinte strategice”, potrivit agenţiei de presă oficiale ruse TASS, care citează un comunicat al Ministerului Apărării rus, fiind pentru a doua oară când Rusia recurge la acest tip de rachetă în războiul pe care îl duce în Ucraina, relatează DPA, AFP şi Reuters, citate Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Forţele armate ruse au lansat o „lovitură masivă cu arme de înaltă precizie cu rază lungă de acţiune, în special cu complexul mobil de rachete terestre cu rază medie de acţiune Oreşnik”, precum şi drone, conform comunicatului citat.

„Răspuns la atentatul terorist efectuat de regimul de la Kiev”

Potrivit ministerului, a fost lovită „infrastructura vitală de pe teritoriul Ucrainei” atât cu rachete de rază medie şi lungă de pe platforme terestre şi maritime, cât şi cu drone de asalt, care şi-ar fi atins ţintele.

Aceste lovituri, al căror număr nu a fost precizat, au intervenit „ca răspuns la atentatul terorist efectuat de regimul de la Kiev” asupra unei reşedinţe a lui Vladimir Putin la sfârşitul lunii decembrie, deşi Ucraina a calificat această acuzaţie a Moscovei drept „minciună”.

Potrivit ministerului, atacurile au lovit instalaţii de fabricare a dronelor de tipul celor utilizate în (presupusul) atac ucrainean, precum şi infrastructuri energetice, fără a specifica care dintre acestea.

Ucraina a negat că ar fi lansat un atac asupra reşedinţei lui Putin

Atât autorităţile, cât şi armata ucraineană au sugerat că armata rusă ar fi putut folosi Oreşnik pentru a lovi obiective energetice în regiunea vestică Liov (Lviv), la graniţa cu Polonia.

Ucraina a negat că ar fi lansat un atac asupra reşedinţei lui Putin din regiunea Novgorod şi acuză Moscova că foloseşte această afirmaţie falsă pentru a justifica atacurile asupra clădirilor guvernamentale din Kiev.

De altfel, atacul a fost pus la îndoială de însuşi preşedintele american Donald Trump, iar serviciile secrete americane au concluzionat că Ucraina nu a atacat reşedinţa lui Putin, aşa cum încercase să acrediteze Kremlinul pentru a deraia negocierile destinate să pună capăt războiului, desfăşurate sub egida SUA, notează Unian.

Cel puţin patru morţi la Kiev şi zeci de răniţi

Bombardamentele masive ale Rusiei de noaptea trecută au făcut cel puţin patru morţi la Kiev şi zeci de răniţi.

Ucraina exprimase temeri că Rusia ar putea folosi din nou racheta Oreşnik, care, potrivit preşedintelui rus, poate atinge viteze de Mach 10, adică peste 12.000 km/h.

Racheta Oreşnik, capabilă să lovească ţinte aflate la mii de kilometri distanţă cu focoase nucleare, a fost utilizată pentru prima dată cu încărcătură convenţională în noiembrie 2024 împotriva oraşului Dnipro (centrul-estul Ucrainei).

Sistemele occidentale de apărare antiaeriană sunt incapabile să intercepteze Oreşnik

Putin a afirmat că sistemele occidentale de apărare antiaeriană sunt incapabile să intercepteze Oreşnik, care înseamnă „alun” în limba rusă. El a mai spus că această rachetă ar putea lovi ţinte chiar şi în Europa de Vest.

Sisteme de rachete Oreşnik au fost desfăşurate la mijlocul lunii decembrie în Belarus, ţară aliată cu Rusia, aşa cum anunţase la momentul respectiv preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko.