Producătorul chinez BYD a raportat venituri record în 2025, de 116 miliarde de dolari, depășind Tesla, însă profitul companiei a scăzut pentru prima dată din 2021, pe fondul competiției intense din piață, relatează Associated Press (AP).

Veniturile BYD au crescut cu 3,5%, ajungând la 804 miliarde de yuani, peste nivelul raportat de Tesla, de 94,8 miliarde de dolari. Cu toate acestea, profitul net s-a redus la 32,6 miliarde de yuani (aproximativ 4,7 miliarde de dolari), în scădere cu 19% față de 2024.

Vânzări în creștere, dar presiuni pe profit

BYD a vândut 2,26 milioane de vehicule electrice în 2025, în creștere cu 28% față de anul anterior, în timp ce Tesla a livrat 1,64 milioane de unități, în scădere cu 9%.

Astfel, compania chineză a devenit lider global în funcție de volumele de vânzări. Cu toate acestea, competiția puternică din China, cea mai mare piață auto din lume, a pus presiune pe marjele de profit.

Războiul prețurilor dintre producători a redus profitabilitatea, în condițiile în care rivali precum Geely au câștigat cotă de piață.

Scăderi ale livrărilor

Compania a raportat șase trimestre consecutive de scădere a vânzărilor, iar în perioada ianuarie–februarie 2026 livrările au scăzut cu 36% față de anul precedent, până la 400.241 de unități. Creșterea vânzărilor externe nu a reușit să compenseze slăbiciunea cererii interne.

În plus, reducerea subvențiilor acordate de autoritățile chineze pentru achiziția de vehicule electrice a contribuit la scăderea cererii.

BYD își continuă expansiunea pe piețele externe, inclusiv în Europa și America Latină, unde marjele de profit sunt considerate mai ridicate decât în China.

Analiștii estimează că tensiunile geopolitice și creșterea prețurilor la carburanți ar putea susține cererea pentru vehicule electrice, atât pe plan intern, cât și internațional.

Acțiunile BYD listate la Bursa din Hong Kong au scăzut cu peste 20% anul trecut, însă au revenit pe creștere începând din martie 2026.