Primul robot vascular aprobat din China atinge 100% rata de succes în teste clinice

Un robot medical inovator, dezvoltat în China, a demonstrat o performanță impecabilă în studiile clinice, după ce a redus timpul procedurilor de angiografie cerebrală cu aproape 30%, informează Interesting Engineering.

Sistemul robotic YDHB-NS01, produs local, a fost testat la Peking Union Medical College Hospital, unde a fost folosit pentru angiografie cerebrală, o procedură complexă necesară diagnosticării bolilor cerebrale. Rezultatele au fost remarcabile, potrivit specialiștilor chinezi. Durata medie a operației a scăzut de la 38 la 27 de minute, economisind aproximativ 9 minute per pacient. În plus, toate cele 50 de proceduri efectuate, atât cu robotul, cât și manual, au avut rată de succes de 100%.

Robotul permite chirurgilor să opereze de la distanță, dintr-o consolă protejată, și elimină nevoia de a purta echipamente grele de protecție împotriva radiațiilor și reduce riscul erorilor cauzate de tremurul mâinilor.

„Sistemul YDHB-NS01 este fezabil pentru angiografia cerebrală și oferă rezultate comparabile cu metodele convenționale, cu beneficii semnificative pentru siguranță și eficiență”, a declarat Dr. Zhao Yuanli, neurochirurg implicat în studiu.

Pe lângă reducerea timpului de procedură, robotul oferă imagini de înaltă calitate pentru diagnosticarea anevrismelor și a stenozelor arteriale, și menține în același timp expunerea la radiații a personalului medical la un nivel minim.

Deși studiul a fost realizat într-un singur centru și cu un număr limitat de pacienți, cercetătorii subliniază că rezultatele preliminare sunt promițătoare, dar că sunt necesare studii multicentrice mai ample pentru a confirma siguranța și eficiența robotului în practică.

George Radu George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.