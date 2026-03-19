Un nou tip de inteligență artificială, capabil să „vadă” și nu doar să asculte, ar putea schimba modul în care medicii își documentează consultațiile și interacționează cu pacienții. Potrivit unui studiu realizat de Flinders University și publicat în npj Digital Medicine, integrarea funcțiilor vizuale în scribii medicali AI crește semnificativ acuratețea notițelor clinice și reduce erorile.
Scribii medicali sunt instrumente digitale folosite deja în unele sisteme de sănătate pentru a înregistra și transcrie consultațiile în timp real, fapt ce diminuează povara administrativă asupra medicilor. Însă, până acum, aceste sisteme se bazau exclusiv pe componenta audio.
Captarea unor informații esențiale care nu pot fi surprinse doar prin ascultare
Cercetarea australiană. citată de MedicalXpress, arată că adăugarea unei componente vizuale, prin utilizarea modelului Google Gemini și a ochelarilor inteligenți Ray-Ban Meta, permite captarea unor informații esențiale care nu pot fi surprinse doar prin ascultare.
„Actul medical nu înseamnă doar ceea ce se spune. O mare parte din informațiile relevante sunt vizuale”, explică Bradley Menz, unul dintre autorii studiului. Acesta subliniază că ambalajele medicamentelor, rețetele, dispozitivele utilizate de pacienți sau chiar limbajul corporal oferă indicii importante pentru diagnostic și tratament.
Acuratețe semnificativ mai mare
În cadrul studiului, 10 farmaciști au participat la 110 interviuri simulate privind istoricul medicației. Sistemul AI a analizat atât înregistrările audio, cât și cele video, obținute cu ajutorul ochelarilor inteligenți.
Iar rezultatele au fost relevante. Sistemul care a folosit simultan imagine și sunet a atins o acuratețe de 98%, comparativ cu doar 81% în cazul versiunii bazate exclusiv pe audio. Diferențele sunt și mai evidente în cazul unor detalii critice, precum forma și concentrația medicamentelor, esențiale pentru stabilirea corectă a dozelor.
Mai puțin timp pentru hârtii, mai mult pentru pacienți
Autorii studiului susțin că această tehnologie ar putea reduce considerabil timpul petrecut de medici pentru completarea documentelor.
„Scribii AI au câștigat deja teren pentru că reduc sarcinile administrative și le permit medicilor să petreacă mai mult timp cu pacienții. Dacă sistemele pot și vedea, nu doar auzi, rezultatul este o documentație mai completă și mai precisă”, afirmă Ashley Hopkins, coordonatorul cercetării.
Totuși, specialiștii subliniază că aceste sisteme nu înlocuiesc decizia medicală. Documentele generate de AI trebuie verificate și validate de personalul medical, iar tehnologia este gândită ca un instrument de sprijin, nu ca un substitut al expertizei umane.
Acest articol face parte din seria editorială MedTech by MedLife, un demers dedicat inovației și tehnologiilor care transformă medicina — de la inteligență artificială și aparatură medicală robotică sau imagistică avansată la cercetare în genomică și digitalizarea serviciilor de sănătate.
MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, investește constant în tehnologii avansate de diagnostic și tratament, integrând în fluxurile de lucru soluții bazate pe AI, chirurgie robotică, analize genetice, automatizare sau drone pentru transportul probelor de laborator. Prin adoptarea rapidă a inovațiilor, MedLife contribuie la dezvoltarea unui ecosistem modern, centrat pe pacient, în care prevenția și precizia sunt susținute de date și tehnologie.
Obiectivul acestui proiect este de a explora modul în care inovația redefinește practica medicală și experiența pacientului, într-o lume în care medicina devine din ce în ce mai personalizată, predictivă și digitală. Mai multe informații despre inițiativele și tehnologiile MedLife sunt disponibile pe site-ul www.medlife.ro.