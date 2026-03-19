Un nou tip de inteligență artificială, capabil să „vadă” și nu doar să asculte, ar putea schimba modul în care medicii își documentează consultațiile și interacționează cu pacienții. Potrivit unui studiu realizat de Flinders University și publicat în npj Digital Medicine, integrarea funcțiilor vizuale în scribii medicali AI crește semnificativ acuratețea notițelor clinice și reduce erorile.

Scribii medicali sunt instrumente digitale folosite deja în unele sisteme de sănătate pentru a înregistra și transcrie consultațiile în timp real, fapt ce diminuează povara administrativă asupra medicilor. Însă, până acum, aceste sisteme se bazau exclusiv pe componenta audio.

Captarea unor informații esențiale care nu pot fi surprinse doar prin ascultare

Cercetarea australiană. citată de MedicalXpress, arată că adăugarea unei componente vizuale, prin utilizarea modelului Google Gemini și a ochelarilor inteligenți Ray-Ban Meta, permite captarea unor informații esențiale care nu pot fi surprinse doar prin ascultare.

„Actul medical nu înseamnă doar ceea ce se spune. O mare parte din informațiile relevante sunt vizuale”, explică Bradley Menz, unul dintre autorii studiului. Acesta subliniază că ambalajele medicamentelor, rețetele, dispozitivele utilizate de pacienți sau chiar limbajul corporal oferă indicii importante pentru diagnostic și tratament.

Acuratețe semnificativ mai mare

În cadrul studiului, 10 farmaciști au participat la 110 interviuri simulate privind istoricul medicației. Sistemul AI a analizat atât înregistrările audio, cât și cele video, obținute cu ajutorul ochelarilor inteligenți.

Iar rezultatele au fost relevante. Sistemul care a folosit simultan imagine și sunet a atins o acuratețe de 98%, comparativ cu doar 81% în cazul versiunii bazate exclusiv pe audio. Diferențele sunt și mai evidente în cazul unor detalii critice, precum forma și concentrația medicamentelor, esențiale pentru stabilirea corectă a dozelor.

Mai puțin timp pentru hârtii, mai mult pentru pacienți

Autorii studiului susțin că această tehnologie ar putea reduce considerabil timpul petrecut de medici pentru completarea documentelor.

„Scribii AI au câștigat deja teren pentru că reduc sarcinile administrative și le permit medicilor să petreacă mai mult timp cu pacienții. Dacă sistemele pot și vedea, nu doar auzi, rezultatul este o documentație mai completă și mai precisă”, afirmă Ashley Hopkins, coordonatorul cercetării.

Totuși, specialiștii subliniază că aceste sisteme nu înlocuiesc decizia medicală. Documentele generate de AI trebuie verificate și validate de personalul medical, iar tehnologia este gândită ca un instrument de sprijin, nu ca un substitut al expertizei umane.

George Radu George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.