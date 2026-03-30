Oamenii de știință de la UC San Francisco au descoperit mecanismul biologic prin care infecțiile parazitare și bolile digestive determină pierderea apetitului, oferind explicații pentru un fenomen resimțit de milioane de oameni din întreaga lume.

Oricine a avut o boală severă de stomac știe cum, chiar și după ce simptomele acute dispar, apetitul rămâne scăzut și poate dura zile până revine. Același efect este frecvent la persoanele cu infecții parazitare cronice. Până acum, motivul exact pentru care organismul oprește temporar pofta de mâncare rămânea necunoscut.

Pierderea apetitului este controlată de un mecanism de semnalizare între intestine și creier

Studiul, publicat în revista Nature, arată că pierderea apetitului este controlată de un mecanism de semnalizare între intestine și creier. Cercetătorii au descoperit că două tipuri rare de celule din intestin, celulele tuft și celulele enterochromafine (EC), comunică între ele pentru a regla comportamentul alimentar. Celulele tuft detectează prezența paraziților și eliberează acetilcolină, un semnal chimic care stimulează celulele EC să elibereze serotonină, declanșând astfel semnale către creier prin nervul vag.

„Am vrut să înțelegem nu doar cum sistemul imunitar combate paraziții, ci și cum implică sistemul nervos pentru a schimba comportamentul”, a explicat David Julius, PhD, profesor la UCSF și laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină în 2021. „Se pare că există o logică moleculară elegantă în modul în care acest proces se desfășoară”.

Cercetătorii au descoperit că eliberarea de acetilcolină de către celulele tuft are două faze: un impuls scurt inițial, urmat de o eliberare prelungită, pe măsură ce răspunsul imunitar se intensifică. Aceasta explică de ce pierderea apetitului apare adesea mai târziu, după ce infecția s-a instalat, și nu imediat.

Pentru a confirma descoperirea, echipa a studiat șoareci infectați cu viermi paraziți. Șoarecii cu celule tuft funcționale mâncau mai puțin pe măsură ce infecția progresa, în timp ce cei care nu puteau produce acetilcolină continuau să se hrănească normal. Rezultatul demonstrează că această cale de semnalizare influențează direct apetitul.

Mecanismul identificat ar putea avea aplicații mult mai largi

Cercetătorii spun că descoperirea ar putea ajuta nu doar în tratarea simptomelor cauzate de infecțiile parazitare, ci și în gestionarea unor afecțiuni digestive precum sindromul de colon iritabil, intoleranțe alimentare sau dureri viscerale cronice. Celulele tuft se regăsesc în mai multe organe, inclusiv căile respiratorii și sistemul reproducător, ceea ce sugerează că mecanismul identificat ar putea avea aplicații mult mai largi.

