BREAKING Foxconn va produce vehicule electrice pentru doi producători japonezi

Foxconn, gigantul taiwanez cunoscut pentru producția de electronice, se pregătește să proiecteze și să fabrice vehicule electrice pentru două companii japoneze, fără a dezvălui însă numele acestora, transmite motor1.com Conform declarațiilor președintelui Foxconn, Young Liu, acordurile vor fi semnate în următoarele două luni.

Foxconn și-a manifestat anterior interesul de a colabora cu Nissan, însă nu este clar dacă producătorul auto nipon este unul dintre cei doi parteneri vizați. Potrivit Focus Taiwan, Liu a declarat încă din februarie că Foxconn dorea să furnizeze servicii pentru Nissan, nu să achiziționeze compania. În contextul schimbărilor recente din conducerea Nissan și al dificultăților financiare ale producătorului japonez, o colaborare cu Foxconn ar putea deveni o opțiune viabilă.

Hon Hai Precision Industry Co, numele oficial al Foxconn, își extinde operațiunile în domeniul vehiculelor electrice sub conducerea fostului executiv Nissan, Jun Seki. Pe lângă parteneriatele din Japonia, compania intenționează să înceapă producția modelului său electric Model C în America de Nord până la sfârșitul acestui an, după anunțul inițial din 2021.

Expansiunea Foxconn în industria EV pune o presiune suplimentară pe producătorii tradiționali, inclusiv Nissan, care se confruntă cu o concurență tot mai puternică din partea Chinei. Problemele financiare ale Nissan sunt bine cunoscute, iar compania a luat măsuri drastice în ultimul an pentru a-și reduce costurile și a reveni pe o traiectorie stabilă.