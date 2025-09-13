Cât de mare poate deveni o gaură neagră? Cercetătorii explorează limitele gigantice ale universului

Descoperirea istorică a unui quasar numit 3C 273, în anii 1960, a arătat cât de colosale pot fi aceste obiecte cosmice. Situat la două miliarde de ani-lumină distanță, quasarul emitea o cantitate uriașă de energie. Cercetătorii au stabilit că motorul acestuia era o gaură neagră cu aproximativ 900 de milioane de mase solare, un adevărat „monstru cosmic”, subliniază Scientific American.

De atunci, astronomii au descoperit numeroase găuri negre supermasive în centrele galaxiilor, iar estimările sugerează că universul observabil ar putea găzdui până la un trilion de astfel de obiecte. Multe dintre ele au mase de miliarde de ori mai mari decât soarele nostru, iar cele extreme pot depăși această valoare.

Limitele creșterii găurilor negre

Chiar dacă teoretic o gaură neagră ar putea crește nelimitat, atâta vreme cât se hrănește cu orice obiect care se apropie suficient de mult, realitatea impune limite. Studiile sugerează că masa maximă teoretică a unei găuri negre aflate în expansiune ar putea fi de aproximativ 270 de miliarde de mase solare, însă cea mai mare parte a celor descoperite se încadrează în jurul valorii de 50 de miliarde. Această limită depinde de modul în care materia cade în gaura neagră și de direcția de rotație a acesteia.

Procesul de „hrănire” al găurilor negre este complex. Materia din apropiere formează un disc de acreție extrem de fierbinte, iar intensitatea radiațiilor poate împinge obiectele înapoi, ceea ce limitează viteza de creștere a găurii negre. În plus, timpul este un factor esențial. Universul are 13,8 miliarde de ani, iar cele mai multe găuri negre au avut doar o fracțiune din acest interval pentru a se hrăni.

Creștere prin fuzionare

Pe lângă hrănirea continuă, găurile negre pot crește și prin fuziuni. Atunci când două galaxii se ciocnesc, găurile lor negre centrale se pot uni, ceea ce a ar duce la apariția unui obiect și mai masiv. Totuși, astfel de evenimente sunt rare, iar găurile negre gigantice rămân excepții.

Deși este puțin probabil să descoperim o gaură neagră mai mare decât cele deja identificate, universul continuă să ofere surprize. Fiecare descoperire reprezintă o oportunitate de a revizui teoriile și de a înțelege mai bine aceste giganți cosmici. În felul acesta, cunoașterea noastră poate crește fără limite, chiar dacă dimensiunea găurilor negre are un plafon teoretic.