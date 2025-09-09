LIVE VIDEO Apple lansează oficial seria iPhone 17 și noi modele de Apple Watch, AirPods / Gigantul tech ar putea anunța și iOS 26

Apple organizează un eveniment în care va lansa cele mai noi modele din gamele sale de căști, ceasuri inteligente și smartphones. Într-un eveniment awe dropping (uluitor), se preconizează că producătorul din Cupertino va anunța noile și mult-anticipatele modele iPhone 17, dar și noi modele de AirPods și Apple Watch.

UPDATE 2: 20:15: Compania susține că Apple Watch a îmbunătățit cu totul viețile unor utilizatori ai săi, chiar salvând viața prin intermediul funcției de apel automat în caz de urgență, făcând din aceste cazuri o temă generală pentru prezentarea noului ceas inteligent, Apple Watch 11. Acesta are un ecran „de două ori mai rezistent” decât Apple Watch 10. Series 11 este capabil de tehnologie 5G, pentru o autonomie cât mai mare când este îndepărtat de telefon. WatchOS 26 va fi sistemul de operare pe noul smartwatch, și vine atât cu noi elemente de customizare, dar și funcții noi pentru funcții ale inimii și pentru somn.

UPDATE 1: 20:03: Tim Cook a anunțat că Apple lansează o nouă generație de AirPods Pro 3, care sunt „cu adevărat incredibile”. Apple a dezvoltat un nou sistem de circulație a aerului în cască, pentru un bass mai puternic. Totodată, sistemul de Active Noise Cancelling a fost îmbunătățit, care este „de două ori mai bun” decât AirPods Pro 2 și „de patru ori mai bun” decât AirPods Pro original.

De asemenea, Live Translation este o nouă funcție alimentată de Apple Intelligence, companionul AI al iPhone. Funcția intră automat în funcțiune când detectează o limbă străină față de cea a utilizatorului, și Apple susține că funcționează automat între două persoane care folosesc căștile in-ear ale Apple. Dimensiunile sunt mai reduse față de generația anterioară, iar compania susține că AirPods 3 stau mai bine ca niciodată în urechile utilizatorilor. Acestea beneficiază și de rezistență la apă și praf IP57.

Apple anunță că a introdus și un senzor de măsurare a pulsului inimii în noile AirPods, printr-un senzor montat la vârful căștilor. De asemenea, Apple promite o autonomie de până la 10 ore în modul Transparency, sau până la 8 ore în modul ANC. Prețul va fi de 249 de dolari, iar comenzile vor debuta începând cu 19 septembrie

Evenimentul va fi transmis în direct pe canalul de YouTube al Apple, începând cu ora 20:00, iar noi vom reveni cu informații pe parcursul evenimentului.