O echipă internațională de cercetători a descoperit că Superroiul Vela este mult mai mare și mai masiv decât se credea anterior, oferind o nouă perspectivă asupra uneia dintre cele mai mari structuri cosmice din Universul apropiat, relatează Xinhua.

Superroiul Vela, ascuns în spatele Căii Lactee într-o regiune cunoscută drept „Zona de Evitare”, a fost dificil de studiat din cauza prafului cosmic și a miliardelor de stele din discul galactic.

Cercetătorii de la Universitatea Cape Town și colaboratorii lor au dezvoltat o tehnică hibridă care combină deplasările spre roșu ale galaxiilor cu măsurători ale distanței și mișcării acestora, pentru a reconstrui distribuția materiei ascunse.

Observațiile efectuate cu Southern African Large Telescope și cu radiotelescopul MeerKAT au permis detectarea galaxiilor în cele mai obscure regiuni ale cerului, inclusiv prin praful cosmic care blochează lumina vizibilă.

Rezultatele arată că Superroiul Vela-Banzi se află la circa 800 de milioane de ani-lumină și se întinde pe aproximativ 300 de milioane de ani-lumină, cu o masă echivalentă cu 30 de milioane de miliarde de sori.

Structura este complexă, având două nuclee dense care se apropie unul de altul, iar influența sa gravitațională poate depăși alte superroiuri cunoscute, inclusiv Laniakea și Marele Atractor.

Renee Kraan-Korteweg, profesoară-emerită la Facultatea de Astronomie UCT, a subliniat că descoperirea confirmă presupunerile de peste un deceniu privind importanța Superroiului Vela-Banzi în fluxurile cosmice la scară largă.

Sambatriniaina Rajohnson, fostă doctorandă la UCT, a explicat că această descoperire ajută la completarea hărții Universului apropiat, oferind o imagine clară a unui actor gravitațional major anterior ascuns.

Echipa de cercetători a propus denumirea „Vela-Banzi”, derivată din limba xhosa, care înseamnă „dezvăluire pe scară largă”, reflectând importanța acestei structuri în înțelegerea Universului.