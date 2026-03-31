NASA se pregătește să trimită din nou astronauți în apropierea Lunii, pentru prima dată după mai bine de jumătate de secol. Misiunea Artemis II, programată pentru 2026, va deschide o nouă etapă a explorării spațiale și readuce inevitabil în discuție comparația cu celebrul program Apollo, care a dus primii oameni pe Lună în 1969, relatează AP.

Programul Apollo rămâne unul dintre cele mai impresionante proiecte din istoria explorării spațiului. În doar opt ani, NASA a trecut de la primul zbor al unui astronaut american la aselenizarea realizată de Neil Armstrong și Buzz Aldrin. În schimb, programul Artemis, lansat la decenii după încheierea misiunilor Apollo, a evoluat mult mai lent, pe fondul schimbărilor de strategie între obiectivele de explorare a Lunii și cele legate de Marte. În prezent, agenția spațială americană încearcă să stabilească o prezență durabilă pe satelitul natural al Pământului.

Prima etapă majoră a acestui plan este Artemis II, o misiune de aproximativ zece zile în care patru astronauți vor zbura în jurul Lunii, fără a ateriza pe suprafața acesteia.

O misiune mai complexă și mai diversă

Spre deosebire de echipajele programului Apollo, echipa Artemis reflectă o diversitate mai mare. Misiunea include o femeie, un astronaut afro-american și un astronaut canadian, marcând o schimbare simbolică față de primele misiuni lunare din anii ’60 și ’70.

Astronauții vor zbura la bordul capsulei Orion, lansată cu noua rachetă Space Launch System (SLS). Nava va urma o traiectorie în jurul Lunii și se va întoarce pe Pământ folosind gravitația Lunii și a planetei noastre într-un traseu numit „free-return”, care permite revenirea automată spre Pământ în cazul unor probleme majore.

O nouă cursă spațială

În perioada programului Apollo, principalul rival al Statelor Unite era Uniunea Sovietică. Astăzi, competiția vine în special din partea Chinei, care a realizat mai multe misiuni robotice pe Lună, inclusiv prima aselenizare pe partea nevăzută a satelitului. Beijingul și-a propus, de asemenea, să trimită astronauți pe Lună până în 2030.

NASA vizează aceeași regiune strategică: polul sud lunar, unde cercetătorii cred că există depozite importante de gheață. Acestea ar putea deveni o resursă esențială pentru viitoarele misiuni spațiale, deoarece ar putea furniza atât apă potabilă, cât și combustibil pentru rachete.

Baze pe Lună și drumul spre Marte

În timp ce programul Apollo a fost conceput în principal pentru a câștiga cursa spațială și pentru a demonstra superioritatea tehnologică a Statelor Unite, programul Artemis are obiective mult mai ambițioase. NASA își propune să construiască o prezență permanentă pe Lună, care ar include habitate pentru astronauți, vehicule de explorare, sisteme energetice și infrastructură pentru cercetare pe termen lung.

Astronauții viitoarelor misiuni Artemis ar putea petrece până la o săptămână pe suprafața Lunii, iar experiența acumulată ar urma să pregătească următorul mare obiectiv al agenției spațiale americane: trimiterea primilor oameni pe Marte.