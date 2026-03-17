Nvidia a prezentat în cadrul conferinței GTC 2026 noile platforme de calcul concepute pentru centre de date orbitale, un pas important în dezvoltarea inteligenței artificiale în spațiu.

CEO-ul companiei, Jensen Huang, a declarat că „calculul spațial, ultima frontieră, a devenit realitate” și a subliniat necesitatea prezenței AI în locurile în care se generează date, pe măsură ce constelațiile de sateliți și misiunile spațiale devin tot mai complexe, potrivit CNBC.

Noul modul Vera Rubin Space-1, care include IGX Thor și Jetson Orin, este special proiectat pentru medii cu restricții de dimensiune, greutate și consum de energie.

Platforma va fi utilizată în misiuni spațiale conduse de companii precum Axiom Space, Starcloud și Planet. Huang a precizat că Nvidia colaborează cu partenerii pentru dezvoltarea unui computer pentru centrele de date orbitale, deși există încă provocări tehnice, în special legate de răcirea sistemelor în spațiu, unde nu există convecție, ci doar radiație.

Extinderea centrelor de date pentru a susține cererea crescută de AI a dus la creșterea costurilor energetice.

De aceea, mutarea acestora în orbita Pământului a fost considerată o soluție, deși costurile lansărilor și disponibilitatea limitată a rachetelor rămân obstacole semnificative.

În același timp, companiile de AI caută să valorifice energia solară aproape nelimitată disponibilă în spațiu.

În acest context, Google a lansat în noiembrie „Project Suncatcher”, explorând ideea calculului în spațiu, iar xAI-ul lui Elon Musk a fost achiziționat de SpaceX într-o tranzacție de 1,25 trilioane de dolari, cu scopul de a construi centre de date orbitale.

SpaceX a solicitat Comisiei Federale de Comunicații aprobarea pentru lansarea a 1 milion de sateliți destinați acestor centre AI, un plan care a fost contestat de oameni de știință din cauza riscurilor pentru mediu, inclusiv poluarea luminoasă și creșterea deșeurilor orbitale.

Nvidia susține că sistemul Vera Rubin Space-1 este pregătit să susțină misiunile viitoare de calcul AI în spațiu, oferind performanță ridicată în condiții extreme și facilitând extinderea tehnologiei AI la nivel orbital.