Samsung, implicată într-un scandal în Ungaria: Guvernul a permis unei uzine de baterii să funcționeze după ce au fost raportate intoxicații grave în rândul angajaților

Guvernul Ungariei a decis să nu închidă o uzină de baterii Samsung, deși aceasta a provocat intoxicații grave în rândul angajaților, potrivit unei anchete interne, citată de portalul de știri Telex. Fabrica este situată la God, la circa 25 de kilometri nord de Budapesta.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Raportul serviciilor secrete ungare arată că uzina i-a expus pe angajați la substanțe chimice toxice și cancerigene, iar măsurătorile interne ale companiei au indicat niveluri mult mai alarmante decât cele raportate autorităților de sănătate și securitate în muncă. Ancheta subliniază că Samsung nu ar fi luat măsuri eficiente pentru a opri intoxicațiile și că ar fi încercat să le mușamalizeze.

Fabrica de baterii a fost deschisă în 2017, când Samsung a devenit una dintre primele multinaționale care au construit o uzină de profil în Ungaria. Sub conducerea premierului Viktor Orban, Ungaria și-a propus să devină un centru global pentru producția de vehicule electrice.

Deși raportul guvernamental din 2023 a considerat fabrica un risc pentru sănătatea publică, autoritățile au ales să nu dispună închiderea acesteia, temându-se că o astfel de măsură ar putea descuraja alți investitori asiatici. În schimb, companiei i-a fost acordată o perioadă de grație pentru remedierea deficiențelor, care însă nu au fost complet rezolvate, conform documentelor interne citate de Telex.

Pentru a atrage investiții străine, guvernul Orban a oferit reduceri de taxe și subvenții pentru crearea de locuri de muncă, în contextul unei ambiții de dezvoltare a industriei auto electrice. Totuși, vânzările mai lente decât estimările în sectorul vehiculelor electrice au afectat performanța industrială a țării și au generat nemulțumire în rândul publicului, din cauza riscurilor pentru sănătate și mediu asociate fabricilor de baterii.