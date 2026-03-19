Construcția primei infrastructuri de comunicații cuantice transfrontaliere între România și Bulgaria a fost lansată oficial, în cadrul unei ceremonii organizate la Academia Bulgară de Științe din Sofia, au anunțat autoritățile bulgare, potrivit Agerpres.

Noua infrastructură va conecta București și Sofia și va reprezenta un element-cheie al viitoarei rețele europene de comunicații cuantice. Proiectul face parte dintr-o inițiativă mai amplă a Uniunii Europene, care urmărește dezvoltarea unui sistem de comunicații ultra-securizat destinat instituțiilor publice, mediului de cercetare și infrastructurilor critice.

Potrivit organizatorilor, conexiunea va permite transmiterea de date prin tehnologii cuantice, considerate mult mai sigure decât sistemele clasice, în special în contextul amenințărilor cibernetice tot mai sofisticate. Oficialii prezenți la eveniment au subliniat că această legătură va asigura un canal securizat pentru instituții guvernamentale, organizații științifice și companii strategice din regiune.

Proiectul nu se limitează la cele două capitale. Coridorul cuantic dintre București și Sofia va deveni parte a unei rețele extinse care va conecta mai multe state europene, inclusiv Grecia, Cipru și Țările de Jos, contribuind la dezvoltarea celei mai lungi infrastructuri terestre de comunicații cuantice din Europa.

Autoritățile bulgare consideră că această inițiativă va transforma Bulgaria într-un hub regional important în domeniul tehnologiilor cuantice, în timp ce la nivel european proiectul este văzut ca un pas esențial pentru consolidarea securității cibernetice și a autonomiei tehnologice.