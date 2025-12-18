Un grup format din 16 state americane, alături de Districtul Columbia, au intentat un proces împotriva guvernului federal al Statelor Unite, acuzând administrația președintelui Donald Trump că a suspendat programe de finanțare destinate infrastructurii de încărcare pentru vehicule electrice. Acțiunea în instanță vizează decizii ale Departamentului Transporturilor al SUA (USDOT), scrie Reuters.

Suspendarea programelor de finanțare

Potrivit procurorului general al Californiei, Rob Bonta, USDOT a refuzat să aprobe orice finanțare nouă în cadrul a două programe dedicate infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice.

Programele au fost create de Congres ca parte a unei legi federale privind investițiile în infrastructură, în valoare de aproximativ 1.000 de miliarde de dolari, adoptată în 2022. Fondurile erau destinate statelor și autorităților locale pentru extinderea rețelelor de încărcare și sprijinirea tranziției către transport cu emisii reduse.

„Aceasta este doar o altă tentativă nesăbuită care va frâna lupta împotriva poluării aerului și a schimbărilor climatice, va încetini inovația, va submina crearea de locuri de muncă în sectoare cu emisii reduse și va lăsa comunitățile fără acces la transport curat și accesibil”, a declarat Rob Bonta.

Impactul asupra finanțărilor federale

Unul dintre programele suspendate prevedea alocarea a 2,5 miliarde de dolari către state și orașe pentru dezvoltarea infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice și pentru stații de alimentare cu hidrogen. Procesul este condus de California, Washington și Colorado. Reclamanții susțin că decizia administrației Trump a pus în pericol aproximativ 1,8 miliarde de dolari în finanțări federale deja acordate și a făcut ca majoritatea fondurilor să devină indisponibile pentru zeci de guverne statale și locale.

Departamentul Transporturilor al SUA nu a oferit un comentariu oficial imediat după depunerea procesului.

Context juridic și precedente

Cazul apare într-un context juridic deja tensionat. În luna iunie, un judecător federal a blocat administrația Trump să rețină fonduri acordate anterior către 14 state, printre care California, New York, Illinois și Washington. Aceste fonduri proveneau dintr-un program separat, în valoare de 5 miliarde de dolari, destinat infrastructurii de încărcare pentru vehicule electrice și aprobat tot în 2022.

Măsurile administrației Trump împotriva vehiculelor electrice

Administrația Trump a adoptat, în ultimele luni, mai multe măsuri care vizează direct politicile de sprijin pentru vehiculele electrice. Președintele republican a criticat în mod repetat tranziția accelerată către mobilitatea electrică și a acționat pentru limitarea unor inițiative lansate de administrația precedentă.

În luna iunie, Donald Trump a semnat o rezoluție de dezaprobare în baza Congressional Review Act. Prin această măsură, a fost blocat planul statului California de a pune capăt vânzării de vehicule alimentate exclusiv cu benzină până în 2035. Rezoluția a vizat și alte două reglementări din domeniul auto.

Totodată, Trump a promulgat o lege care elimină creditul fiscal federal de 7.500 de dolari acordat la achiziția de vehicule electrice. Decizia a afectat direct stimulentele pentru consumatori și strategiile producătorilor auto care mizau pe creșterea vânzărilor de modele electrice.

În această lună, președintele a propus și reducerea standardelor de eficiență a consumului de combustibil stabilite anul trecut de administrația fostului președinte Joe Biden. Inițiativa urmărește relaxarea cerințelor impuse producătorilor auto și facilitarea vânzării de automobile cu motoare pe benzină.

În februarie, USDOT a suspendat oficial programul de 5 miliarde de dolari pentru infrastructura de încărcare a vehiculelor electrice, parte a Inflation Reduction Act adoptat în timpul administrației Biden. În același timp, departamentul a retras aprobările anterioare ale planurilor de cheltuire depuse de state.

Semnificația procesului

Procesul deschis de cele 16 state și Districtul Columbia reprezintă una dintre cele mai importante confruntări juridice recente privind politicile federale în domeniul mobilității electrice. Decizia instanței ar putea influența semnificativ ritmul de dezvoltare a infrastructurii de încărcare pentru vehicule electrice în Statele Unite.