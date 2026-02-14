Pe măsură ce inteligența artificială preia sarcinile repetitive de la locul de muncă, tinerii aflați la început de carieră riscă să rămână fără oportunități de învățare practică, avertizează specialiștii. Studiile recente arată că joburile entry-level, considerate odinioară esențiale pentru acumularea de experiență și dezvoltarea competențelor, dispar treptat în fața automatizării, informează The Conversation.

„Munca de rutină, plictisitoare, dar necesară, pe care juniorii obișnuiau să o facă și din care învățau, este acum preluată de AI. Consecințele se resimt la ambele capete ale pieței muncii. Tinerii nu mai pot pătrunde în profesii, iar seniorii observă cum fluxul de talente se subțiază”, explică cercetătorii.

Un studiu efectuat în SUA arată că, între sfârșitul anului 2022 și iulie 2025, angajările entry-level în domenii expuse AI, precum dezvoltarea software sau serviciile pentru clienți, au scăzut cu aproximativ 20%. În schimb, numărul angajaților mai experimentați a crescut în aceleași sectoare.

„Arborele” competențelor și pericolul blocajului profesional

Cercetătorii compară dezvoltarea competențelor profesionale cu structura unui arbore. Competențele generale, precum comunicarea și gândirea critică, formează trunchiul, iar abilitățile specializate se ramifică de aici. Dacă bazele nu se formează, competențele avansate își pierd valoarea, iar angajații pot rămâne prinși într-o carieră cu mobilitate redusă – fenomen denumit „skill entrapment”.

Dacă AI elimină locurile de muncă entry-level, juniorii nu mai acumulează experiență, iar seniorii ar putea înceta să mai delege sarcini. În consecință, lanțul de formare al noii generații de specialiști se rupe, ceea ce specialiștii numesc un „deficit de formare”.

Impact inegal și provocări sociale

Perturbarea nu va afecta pe toți în mod egal. Se estimează că femeile sunt aproape de trei ori mai expuse riscului de înlocuire a joburilor cu AI, deoarece multe dintre ele lucrează în roluri administrative, printre cele mai vulnerabile la automatizare. Blocarea căilor tradiționale de acces către profesii calificate riscă să accentueze inegalitățile.

Soluții posibile

Experții recomandă reconceptualizarea traseului profesional. Tinerii trebuie să se concentreze pe competențe pe care AI nu le poate înlocui: cunoaștere contextuală, judecată și relații interumane. Angajații seniori pot inversa rolurile de mentorat, învățând de la juniori despre instrumente digitale și AI, în timp ce oferă ghidaj pe partea de nuanță și decizie.

Angajatorii, la rândul lor, trebuie să reziste tentației de a elimina complet posturile de început de carieră. Chiar dacă AI poate realiza sarcinile mai rapid, aceste roluri pot fi regândite, nu neapărat desființate. Dacă juniorii nu sunt formați astăzi, mâine nu va mai exista cineva căruia să i se predea ștafeta.