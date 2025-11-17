Deustche Bank avertizează în privința bulei AI / CEO: „Nu există un plan de acțiune”

CEO-ul DWS, compania de gestionare a fondurilor de 1,1 trilioane de euro a Deutsche Bank, avertizează că explozia valorii acțiunilor din domeniul AI prezintă riscuri pentru piețele globale. Stefan Hoops susține că „nu există un plan de acțiune”, pe fondul îngrijorărilor crescânde că sectorul se află într-o bulă speculativă, transmite Reuters.

Magnificent Seven a înregistrat o creștere vertiginoasă a acțiunilor

Frenezia acțiunilor din domeniul IA a atras comparații cu boom-ul și prăbușirea dotcom-urilor din anii 1990, dar Stefan Hoops, de la DWS, a afirmat că recentul raliu este diferit, deoarece este determinat de investitori retail obișnuiți, nu de instituții, și că aceștia nu au fost încă testați.

Companiile care fac parte din așa-numitul Magnificent Seven, din care fac parte Nvidia și Meta, au înregistrat o creștere spectaculoasă a prețului acțiunilor, alimentând temerile cu privire la expunerea pieței la doar câteva nume. Firmele de tehnologie se numără printre cele mai mari pierderi ale pieței bursiere din ultimele zile, deși sunt încă în creștere față de anul trecut.

DWS, cu sediul la Frankfurt, examinează dacă boom-ul s-ar putea destrăma într-un ritm mai rapid, a declarat Hoops, adăugând că mulți investitori de retail care au înregistrat câștiguri mari din acțiuni precum Nvidia ar putea să vândă rapid dacă sentimentul se înrăutățește.

Avertismente despre posibilă bulă AI

Hoops a declarat că nu există o procedură pentru situația în care bula AI se va sparge.

Acțiunile Nvidia valorează acum 5 trilioane de dolari. Întrebarea mea este simplă: ar putea ajunge la 100 de trilioane de dolari? Sau, la un moment dat, ați fi primul care ar spune: «Știți ce, situația devine instabilă»?”, a declarat Stefan Hoops, CEO-ul DWS.

Acțiunile legate de IA au reprezentat 75% din randamentele S&P 500 de la lansarea ChatGPT de către OpenAI în noiembrie 2022, potrivit calculelor diviziei de investiții a JPMorgan. Cota de avere a investitorilor de retail din SUA în acțiuni se află la cel mai înalt nivel din ultimii cel puțin 75 de ani, a declarat Capital Economics.