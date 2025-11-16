O echipă de cercetători europeni a descoperit că sistemul nostru solar se mișcă prin galaxie de peste trei ori mai rapid decât estimările anterioare, provocând teoriile clasice despre cosmos, susține Interesting Engineering.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Până acum, oamenii de știință credeau că întregul sistem solar orbitează în jurul centrului galaxiei cu aproximativ 828.000 km/h. Noile măsurători, realizate de astrofizicianul Lukas Böhme și colegii săi de la Universitatea Bielefeld, sugerează că viteza reală este cu mult mai mare, fapt care impune o reevaluare a modelelor standard de cosmologie.

„Va trebui să ne întrebăm dacă înțelegem corect structura universului la scară largă”

Cercetătorii au analizat distribuția galaxiilor radio, galaxii îndepărtate care emit unde radio puternice, pentru a detecta efectul „vântului frontal” creat de mișcarea sistemului solar. Cu ajutorul datelor oferite de telescopul european LOFAR și două alte observatoare, echipa a observat o anomalie semnificativă: semnalul era de 3,7 ori mai puternic decât prevăzuseră modelele existente.

„Dacă sistemul nostru solar se mișcă cu adevărat atât de rapid, va trebui să ne întrebăm dacă înțelegem corect structura universului la scară largă. Alternativ, galaxiile radio ar putea fi distribuite mai puțin uniform decât am presupus”, afirmă Profesorul Dominik J. Schwarz, coautor al studiului publicat în Physical Review Letters.