711 vizualizări
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Sistemul solar se deplasează de trei ori mai repede decât se credea anterior, arată un nou studiu

George Radu
16 noiembrie 2025
Calea Lactee
Photo by Bryan Goff on Unsplash
O echipă de cercetători europeni a descoperit că sistemul nostru solar se mișcă prin galaxie de peste trei ori mai rapid decât estimările anterioare, provocând teoriile clasice despre cosmos, susține Interesting Engineering.

Până acum, oamenii de știință credeau că întregul sistem solar orbitează în jurul centrului galaxiei cu aproximativ 828.000 km/h. Noile măsurători, realizate de astrofizicianul Lukas Böhme și colegii săi de la Universitatea Bielefeld, sugerează că viteza reală este cu mult mai mare, fapt care impune o reevaluare a modelelor standard de cosmologie.

„Va trebui să ne întrebăm dacă înțelegem corect structura universului la scară largă”

Cercetătorii au analizat distribuția galaxiilor radio, galaxii îndepărtate care emit unde radio puternice, pentru a detecta efectul „vântului frontal” creat de mișcarea sistemului solar. Cu ajutorul datelor oferite de telescopul european LOFAR și două alte observatoare, echipa a observat o anomalie semnificativă: semnalul era de 3,7 ori mai puternic decât prevăzuseră modelele existente.

„Dacă sistemul nostru solar se mișcă cu adevărat atât de rapid, va trebui să ne întrebăm dacă înțelegem corect structura universului la scară largă. Alternativ, galaxiile radio ar putea fi distribuite mai puțin uniform decât am presupus”, afirmă Profesorul Dominik J. Schwarz, coautor al studiului publicat în Physical Review Letters.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

