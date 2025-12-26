Microsoft a lansat o nouă reclamă pentru Copilot, cu tematică de sărbători, în care asistentul AI este prezentat ca un ajutor universal pentru pregătirile de Crăciun. Spotul TV, cu o durată de 30 de secunde, arată utilizatori care vorbesc cu Copilot pe computer pentru a rezolva sarcini legate de iluminat festiv, gătit, decorațiuni sau respectarea regulilor de cartier. Reclama include și o apariție a lui Moș Crăciun.

Articolul publicat de The Verge analizează dacă aceste scenarii reflectă cu adevărat capabilitățile actuale ale Copilot. Autorul a refăcut, pas cu pas, comenzile prezentate în reclamă și a testat răspunsurile oferite de asistentul AI în condiții reale.

Unul dintre exemplele centrale din spot este sincronizarea luminilor de sărbători cu muzica. În reclamă, Copilot ghidează utilizatorul printr-o interfață de control a luminilor, pe un site numit Relecloud. Luminile ajung să pulseze sincronizat cu o piesă muzicală. Problema este că Relecloud nu este o companie reală, ci una fictivă, folosită de Microsoft în diverse materiale demonstrative.

Microsoft susține însă că scenariul nu este simulat. Nicci Trovinger, director general pentru marketing Windows, a declarat: „Toate răspunsurile Copilot sunt răspunsuri reale pe care Copilot le-a oferit pentru scenariile și întrebările prezentate, la un anumit moment în timp. Răspunsurile au fost scurtate pentru concizie, pentru a se încadra în durata spotului, în conformitate cu practicile standard din publicitate.”

În testele practice, rezultatele au fost diferite. Atunci când i s-a arătat o imagine statică a interfeței din reclamă, Copilot a încercat să indice unde trebuie apăsat, dar a identificat greșit elemente din ecran. A semnalat opțiuni inexistente și a „văzut” butoane care nu erau acolo. În alte cazuri, a afirmat că a evidențiat anumite zone ale ecranului, deși acest lucru nu se întâmplase.

Situația a fost similară și în cazul utilizării unei aplicații reale, precum Philips Hue Sync. Copilot a recunoscut aplicația și a oferit inițial instrucțiuni corecte. Ulterior, a început să indice funcții inexistente și să trimită utilizatorul către setări deja configurate. De asemenea, funcția de evidențiere vizuală a cursorului a fost lentă și inconsecventă.

Reclama mai prezintă comenzi precum „Ajută-mă să înțeleg aceste instrucțiuni” sau „Convertește această rețetă astfel încât să ajungă pentru 12 persoane”. În testele efectuate, Copilot a avut dificultăți majore. În cazul instrucțiunilor de asamblare pentru un raft IKEA Kallax, asistentul a confundat piesele și a interpretat greșit numerotarea pașilor. Identificarea componentelor a fost inexactă, ceea ce a făcut ghidarea dificil de urmărit.

La conversia rețetelor, Copilot a recunoscut corect necesitatea ajustării cantităților, dar nu a dus calculele până la capăt. În unele situații, a cerut utilizatorului să continue manual. În altele, a interpretat greșit opțiunile de scalare existente pe site-ul rețetei. Când i s-a cerut explicit să genereze un document cu ingredientele recalculare, Copilot a confirmat cererea, dar nu a livrat rezultatul.

Un alt exemplu din reclamă implică verificarea regulilor unei asociații de proprietari. Copilot este prezentat ca fiind capabil să analizeze un document și o imagine cu o decorațiune gonflabilă amplasată pe o proprietate. În test, Copilot a identificat corect regula relevantă, dar a oferit concluzii vagi și a evitat să dea un verdict clar.

Ultima scenă din reclamă îl prezintă pe Moș Crăciun întrebând de ce producția de jucării este întârziată. Răspunsul Copilot, legat de consumul excesiv de ciocolată caldă al spiridușilor, are un ton evident umoristic.

Analiza arată că există o diferență semnificativă între modul în care Copilot este prezentat în materialele de marketing și performanța sa actuală în utilizare practică. Microsoft afirmă că răspunsurile din reclamă sunt reale, dar testele indică limitări clare în înțelegerea contextului vizual, în acuratețea indicațiilor și în finalizarea sarcinilor cerute.