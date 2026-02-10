ChatGPT începe să afișeze reclame / Ce promisiuni face OpenAI și unde va apărea publicitatea

OpenAI a demarat testarea introducerii reclamelor în ChatGPT, marcând un pas important pentru cel mai utilizat chatbot bazat pe inteligență artificială la nivel global.

Potrivit companiei, citată de Euronews.com, reclamele vor fi clar etichetate, nu vor modifica răspunsurile generate de AI și nu vor permite advertiserilor acces la datele personale ale utilizatorilor.

Unde și cine vede reclamele

Testarea se desfășoară în prezent în Statele Unite și vizează:

Utilizatorii autentificați ai versiunii gratuite de ChatGPT.

Abonații planului „Go”, lansat în ianuarie 2026, cu un cost lunar de 8 dolari.

În schimb, utilizatorii ai abonamentelor premium (Plus, Pro, Business, Enterprise și Education) nu vor fi expuși reclamelor. Scopul testului este de a identifica cele mai bune modalități de integrare a publicității fără a afecta experiența utilizatorului.

Cum vor arăta reclamele

Conform exemplului prezentat de OpenAI, reclamele vor apărea sub forma unor bannere vizuale, separate de textul generat de chatbot. Acestea vor fi clar semnalizate ca „sponsorizate” și nu vor fi inserate direct în răspunsurile AI.

Compania subliniază că reclamele vor fi adaptate tematicii conversațiilor și, în funcție de istoricul de interacțiune al utilizatorului cu publicitatea, pentru a oferi sugestii relevante, fără a accesa date personale. De exemplu, un utilizator interesat de rețete culinare ar putea primi reclame pentru servicii de livrare de alimente sau kituri de gătit.

OpenAI asigură că advertiserii nu au acces la date individuale, ci doar la statistici agregate, precum numărul de afișări și clickuri. Utilizatorii vor putea:

Vizualiza istoricul reclamelor.

Șterge sau dezactiva personalizarea reclamelor.

Închide bannerele și trimite feedback.

Reacții și controverse

Anunțul a stârnit critici și ironii în industria AI. Compania Anthropic, dezvoltatorul asistentului Claude, a lansat reclame satirice în timpul Super Bowl, sugerând un viitor în care AI-ul ar fi dominat de publicitate integrată.

Sam Altman, CEO al OpenAI, a respins aceste acuzații, calificând campania ca fiind „înșelătoare” și acuzând practici autoritare din partea concurenței. Evenimentul reflectă tensiunile crescânde privind monetizarea serviciilor AI și modalitățile de susținere a funcționalităților avansate.

OpenAI nu a oferit un termen pentru extinderea testului în afara SUA sau pentru toți utilizatorii. Decizia privind o implementare la scară largă va fi luată după analiza feedback-ului colectat în această perioadă experimentală.