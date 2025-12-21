Triumph confirmă debutul în clasa 450SX în 2026, cu Jordon Smith și Austin Forkner la start

Triumph Factory Racing se pregătește pentru debutul oficial în clasa 450 a Campionatului AMA Supercross, urmând să alinieze la start în sezonul 2026 piloții Jordon Smith și Austin Forkner. Intrarea mărcii britanice în categoria regină a supercrossului american va avea loc pe 10 ianuarie 2026, pe Angel Stadium din Anaheim, California, odată cu prima etapă a sezonului.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Jordon Smith, aflat după un prim sezon solid alături de Triumph Factory Racing în 2025, este programat să concureze în clasa 450SX după finalizarea procesului de recuperare în urma unei intervenții chirurgicale la umăr. Pilotul american a suferit accidentarea în ultima rundă a campionatului SMX, iar operația la manșeta rotatorie și labrum a amânat debutul său pe motocicleta TF 450-X. Revenirea lui Smith în competiție este estimată pentru etapa a șaptea a sezonului, programată la Arlington, Texas.

Până la revenirea acestuia, Austin Forkner va concura în primele etape ale sezonului 450SX pe TF 450-X. Originar din Missouri, Forkner a petrecut mai multe zile de test pe motocicleta de 450 cmc în perioada de pregătire, iar adaptarea rapidă la modelul de capacitate mare a dus la decizia ca acesta să participe în primele șase runde ale campionatului. Planul actual prevede ca Forkner să revină ulterior în clasa 250SX East, pe TF 250-X, în momentul în care Smith va reveni în competiție.

Intrarea lui Smith și Forkner în seria AMA 450SX marchează un nou pas important pentru Triumph, aflat abia în al treilea an de participare în competițiile off-road. În paralel, Mikkel Haarup va concura tot pe TF 450-X în sezonul 2026 de Pro Motocross, care debutează în luna mai. Pilotul danez a încheiat sezonul 2025 pe locul șase la general în clasa 250, în ciuda faptului că a ratat două etape. Participarea sa în campionatul american va contribui la dezvoltarea modelului de 450 cmc, în perspectiva revenirii în MXGP în 2027.

Lotul Triumph Factory Racing este completat de Jalek Swoll, care revine în competiție după o accidentare și va concura în clasa 250SX East. Swoll a obținut rezultate notabile în sezoanele precedente, inclusiv primul podium Triumph în Pro Motocross, și își propune un comeback solid odată cu debutul curselor de la finalul lunii februarie.

Jordon Smith a declarat că este nerăbdător să facă pasul către clasa 450 și să concureze pentru Triumph Factory Racing, subliniind că experiența acumulată în clasa 250 îl va ajuta în noua etapă a carierei. Pilotul a explicat că accidentarea suferită la antrenamentele din Las Vegas a impus intervenția chirurgicală, iar revenirea în competiție nu va avea loc mai devreme de etapa din Arlington.

La rândul său, Austin Forkner a afirmat că oportunitatea de a începe sezonul 2026 în clasa 450SX reprezintă un pas important în cariera sa, indiferent dacă participarea se va limita la primele etape sau se va transforma într-un program mai extins. Acesta a precizat că a petrecut mult timp pe motocicleta de 450 cmc și consideră că stilul său de pilotaj se potrivește bine cu această categorie.

Jeremy Coker, General Manager Triumph Racing America, a subliniat importanța debutului în clasa 450SX și a precizat că planul inițial îl viza pe Jordon Smith încă de la începutul sezonului. Oficialul Triumph a explicat că accidentarea pilotului a impus o reorganizare a strategiei, iar performanțele lui Forkner din testele efectuate au confirmat decizia de a-l trimite la start în primele etape ale sezonului. Coker a adăugat că dezvoltarea motocicletei TF 450-X este într-un stadiu avansat și că obiectivul este progresul constant de la o etapă la alta.

Ian Kimber, Head of Global Racing Programmes în cadrul Triumph Motorcycles, a declarat că debutul TF 450-X în AMA Supercross reprezintă un pas esențial în evoluția programului competițional al mărcii. Acesta a menționat că, deși circumstanțele nu sunt cele planificate inițial, recuperarea lui Jordon Smith decurge bine, iar participarea lui Austin Forkner în primele etape va permite echipei să nu amâne debutul în clasa 450. Kimber a precizat că obiectivul principal este construirea progresivă a performanței și acumularea de experiență încă din prima rundă a sezonului, la Anaheim.