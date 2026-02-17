Registrul Auto Român (RAR) a oferit marți clarificări oficiale privind statutul cvadriciclului ușor implicat într-un incident săptămâna trecută în București și a explicat limitele competenței sale în ceea ce privește omologarea vehiculelor.

După incendiul produs în Sectorul 6 al Capitalei, în urma căruia o persoană și-a pierdut viața, iar alta a fost rănită, TechRider.ro a transmis o solicitare oficială către Registrul Auto Român pentru a clarifica modul concret în care sunt omologate și verificate tehnic cvadriciclurile electrice comercializate în România.

Incidentul a readus în discuție problema siguranței acestor vehicule electrice ușoare, mai mulți specialiști din domeniul auto și al siguranței rutiere ridicând întrebări privind nivelul real al verificărilor tehnice înainte de introducerea lor în circulație.

Potrivit unei informări de presă transmisă redacției, în cazul vehiculelor care dețin omologare de tip europeană, RAR nu desfășoară proceduri tehnice suplimentare în România, ci emite Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV) pe baza Certificatului de Conformitate emis într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

Vehiculul face parte din categoria europeană L6e-BP, fiind omologat european de tip în baza Regulamentului (UE) nr. 168/2013, potrivit documentului oficial. RAR subliniază explicit că această omologare „NU ESTE EMISĂ DE RAR, ci de un alt stat membru UE”.

Pasajul-cheie din răspunsul transmis TechRider.ro este următorul:

„Pentru toate vehiculele noi ce dețin omologare de tip europeană RAR are obligația legală să emită Carte de Identitate în baza Certificatului de Conformitate fără desfășurarea altor proceduri tehnice.”

Concret, în aceste situații, RAR nu efectuează testări tehnice în România și nu efectuează verificări suplimentare față de cele realizate de autoritatea din statul care a emis omologarea inițială.

În urma răspunsului primit, TechRider.ro a solicitat suplimentar informații privind statul membru care a emis omologarea de tip pentru vehiculul în cauză. Până la momentul redactării acestui articol, RAR nu a comunicat această informație.

Instituția mai precizează că, din anul 2020 și până în prezent, au fost emise aproximativ 100 de Cărți de Identitate pentru această categorie de vehicule.

Ce înseamnă omologarea europeană de tip

Regulamentul (UE) nr. 168/2013 stabilește cadrul comun pentru omologarea vehiculelor din categoria L – mopede, motociclete, tricicluri și cvadricicluri. Sistemul funcționează pe principiul recunoașterii reciproce între statele membre.

Concret, dacă un vehicul este testat și aprobat într-un stat membru al Uniunii Europene, celelalte state sunt obligate să recunoască acea omologare. Producătorul emite pentru fiecare unitate fabricată un Certificat de Conformitate (CoC), iar pe baza acestuia autoritățile naționale eliberează documentele necesare pentru înmatriculare.

În România, acest proces înseamnă emiterea CIV fără reluarea testelor tehnice realizate în statul care a acordat omologarea de tip.

Un sistem bazat pe recunoaștere, nu pe retestare

Răspunsul transmis către TechRider.ro clarifică faptul că mecanismul aplicat este unul european, bazat pe recunoașterea omologării realizate într-un alt stat membru.

Instituția precizează că vehiculul este omologat în versiunea cu două locuri și este echipat cu o baterie de 72V și 100Ah, tip „gel” (plumb-acid). Vehiculele din această categorie sunt supuse inspecției tehnice periodice la fiecare trei ani.

În contextul tragediei recente, rămâne însă o întrebare legitimă: în ce măsură actualul sistem de recunoaștere reciprocă oferă suficiente garanții în situațiile în care apar suspiciuni privind conformitatea reală a unui vehicul ajuns pe drumurile din România.

Context

Un autoturism electric, identificat din fotografii drept un ARORA S2, a luat foc vineri, pe Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6 al municipiului București. În urma incidentului, o persoană și-a pierdut viața și alta a fost rănită.

Potrivit autorităților, la sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta violent la nivelul autoturismului, iar flăcările s-au extins și la alte trei vehicule parcate în apropiere.

În interiorul mașinii electrice a fost găsită o femeie care nu a mai putut fi salvată, iar un bărbat, identificat ca șoferul, a suferit arsuri și a primit îngrijiri medicale la fața locului înainte de a fi transportat la spital.

Forțele de intervenție au mobilizat mai multe autospeciale pentru stingerea incendiului și pentru asigurarea zonei. Ancheta privind cauzele producerii incendiului este în curs, iar procurorii și poliția efectuează verificări pentru a stabili împrejurările în care a izbucnit focul.