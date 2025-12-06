Brendan Fraser a surprins fanii și industria filmului atunci când a anunțat că va reveni în „The Mummy 4” după o pauză îndelungată, dar mai ales după eșecul încercării Universal de a relansa franciza „The Mummy” în ultimul deceniu. Această decizie nu doar că readuce în prim-plan personajul faimos al actorului, dar ar putea deschide și noi posibilități pentru extinderea universului cinematic, care depășește deja filmele cele mai cunoscute ale seriei, potrivit MovieWeb.

Franciza „The Mummy” are rădăcini mult mai adânci decât își amintesc majoritatea spectatorilor. Filmul original, lansat în 1932, a fost urmat de remake-uri și continuări, în timp ce Fraser a devenit simbolul celei mai apreciate versiuni moderne.

În 2017, Tom Cruise a adus pe marile ecrane o nouă adaptare, menită să lanseze „Dark Universe”, un proiect ambițios de a conecta mai multe francize clasice Universal. Din păcate, filmul a eșuat la box office, iar planurile au fost abandonate, ceea ce a lăst franciza inactivă până la revenirea lui Fraser.

Fraser ar putea readuce pe ecrane inclusiv sub-franciza „Scorpion King”

Revenirea lui Fraser ar putea influența și sub-franciza „Scorpion King”, care a debutat în 2001 în „The Mummy Returns”, în care debuta Dwayne „The Rock” Johnson. Filmul său, lansat în 2002, a servit ca prequel pentru seria principală și a fost primul rol major al lui Johnson în cinematografie.

Între timp, au fost realizate patru continuări „Scorpion King”, dar fără revenirea lui Johnson și cu mai multe inconsecvențe care sugerează că nu respectă aceeași linie narativă. În 2020, Universal și compania lui Johnson, Seven Bucks Productions, au anunțat un reboot al sub-francizei, cu actorul implicat ca producător, dar fără a reveni pe ecran. Proiectul a avut progres limitat în ultimii ani.

Majoritatea spectatorilor vor fi fani fideli ai seriei Fraser

Cu anunțul „The Mummy 4” și revenirea lui Fraser și Rachel Weisz, există posibilitatea ca planurile pentru „Scorpion King” să fie reconsiderate. Chiar dacă personajul a fost învins în povestea francizei, scenariștii ar putea găsi soluții pentru a-l reintegra, în încercarea de a valorifica povestea originală și popularitatea actuală a actorului.

„The Mummy 4” se înscrie în tendința hollywoodiană de a valorifica nostalgia. Cele trei filme anterioare au marcat copilăria multor spectatori, iar majoritatea publicului va fi formată din fani fideli. Totuși, Scorpion King a fost doar un element minor în povestea principală, iar impactul său scade când este separat de franciza centrală.

Chiar dacă prezența lui Johnson ar putea atrage atenția, experiențele recente arată că implicarea starului WWE nu garantează succesul, chiar și în cadrul unei francize consacrate.

Un posibil duel Fraser-Johnson pe ecran ar fi interesant, însă clauza contractuală a lui Johnson, care îi interzice să piardă în fața altor personaje, complică realizarea unui conflict verosimil.