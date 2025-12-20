Netflix a confirmat oficial continuarea unuia dintre cele mai de succes seriale de acțiune ale anului, Last Samurai Standing. Producția japoneză, care a cucerit publicul internațional și a obținut aprecieri unanime din partea criticilor, va avea un al doilea sezon, în ciuda valului frecvent de anulări de pe platforma de streaming, anunță MovieWeb.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Anunțul vine după performanțe remarcabile ale primului sezon, care a ajuns pe primul loc în clasamentul Netflix Global Top 10 pentru seriale non-englezești, a intrat în Top 10 în 88 de țări și a devenit una dintre cele mai populare lansări japoneze din istoria platformei.

Sezonul doi va fi „mai mare și mai bun”

Actorul principal, producătorul și coregraful scenelor de luptă, Junichi Okada, a salutat decizia Netflix și a declarat că este pregătit să revină în universul serialului. „Sunt bucuros că Last Samurai Standing a ajuns la un public global și că a fost confirmat pentru un al doilea sezon. Ne dorim ca următoarea parte să fie și mai intensă și mai plină de acțiune”, a transmis acesta.

Și regizorul Fujii Michihito a confirmat ambițiile ridicate pentru continuare, și a afirmat că sezonul doi va fi „mai mare și mai bun” decât primul, care a fost deja considerat extrem de spectaculos.

Un succes critic rar

Bazat pe manga cu același nume, Last Samurai Standing spune povestea unui samurai din perioada Meiji, interpretat de Junichi Okada, forțat să participe la un joc mortal pentru a-și proteja familia. În competiție, sute de războinici luptă fără milă, fiecare viață având o valoare clară, iar premiul final constă într-o sumă uriașă de bani.

Serialul a fost primit excelent de critici, și a obținut un scor de 100% pe Rotten Tomatoes. Recenziile laudă în special imaginile impresionante, coregrafia luptelor și modul în care povestea îmbină acțiunea intensă cu drama de epocă.

Primul sezon din Last Samurai Standing este disponibil în prezent pe Netflix, iar producția sezonului al doilea urmează să înceapă. Data lansării nu a fost încă anunțată oficial.