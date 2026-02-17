Sistemul „Start & Stop” de la mașini a fost eliminat de americani. Explicația oficială a fost că sistemul „este absurd”. Decizia face parte din strategia Administrației Trump privitoare la anularea sau modificarea standardelor de mediu impuse de administrațiile Obama și Biden.

Administrația Trump a decis să „îngroape” definitiv sistemul „Start & Stop” de la mașini, potrivit Le Figaro, transmite Mediafax.

Recent, Casa Albă a prezentat un material publicitar prin care se anunța sfârșitul sistemului de oprire automată a motorului. Anunțul are o puternică încărcătură politică deoarece face parte din războiul declarat standardelor de mediu implementate sub președintele democrat Barack Obama.

În reclamă apar două mașini oprite la semafor. Prima este una ieftină și echipată cu sistem Start-Stop în care aerul condiționat funcționează defectuos, motorul fiind oprit automat. În interior sunt doi pasageri cu părul vopsit în albastru și proteze de urechi care sunt vizibil afectați de caniculă.

În dreapta, este o mașină sport roșie strălucitoare, în care o femeie blondă bea o băutură răcoritoare, savurând zumzetul motorului și briza răcoritoare a aerului condiționat. Mesajul care însoțește aceste imagini nu lasă loc de ambiguitate:

„Rămâneți la modă și dați o nouă viață Americii, sistemul Start-Stop este oficial mort.”

Poziția față de sistemul auto a fost prezentată și de Lee Zeldin, administratorul Agenției pentru Protecția Mediului din SUA (EPA). Recent, în prezența președintelui Doanld Trump la Casa Albă, el a anunțat că statul nu va mai aloca bonusuri financiare în cazul mașinilor noi dotate cu „Start & Stop”.

„În timpul călătoriilor mele prin toate cele 50 de state americane de anul trecut, am întâlnit nenumărați americani care nu numai că urăsc sistemul Start-Stop, dar care militează activ pentru eliminarea acestuia. Nu numai că mulți îl consideră enervant, dar consumă bateria fără niciun beneficiu semnificativ pentru mediu”, a explicat șeful EPA.

Totuși, Lee Zeldin este contrazis chiar de datele oficiale furnizate de agenția pe care o conduce. În august 2012, un studiu de impact al EPA a demonstrat că sistemele Start & Stop ar putea reduce emisiile de dioxid de carbon cu 1,8% până la 2,4%, în funcție de tipul și dimensiunea vehiculului.

De asemenea, în mai anul trecut, pe portalul oficial al agențieiscria că „sistemele Start-Stop pot îmbunătăți economia de combustibil cu până la 5%, cele mai semnificative beneficii fiind observate în timpul conducerii în oraș cu opriri frecvente.”