RAPORT 40% dintre mașinile SH vândute au avut daune, 5% kilometrajul dat înapoi / România, printre piețele vulnerabile

Piața auto second-hand din Europa continuă să fie marcată de practici frauduloase care afectează atât cumpărătorii, cât și economia europeană. În 2024, valoarea totală a pieței vehiculelor rulate a fost estimată la 635 de miliarde de euro, însă aproape 5% dintre mașinile vândute aveau kilometrajul modificat, iar 40% prezentau daune ascunse, potrivit unui raport efectuat de o companie specializată în analiza datelor vehiculelor rulate.

Pierderile cauzate de aceste fraude sunt uriașe, depășind anual 5 miliarde de euro. În unele estimări mai vechi, Parlamentul European menționa pierderi care pot ajunge până la 8,7 miliarde de euro. Dincolo de aspectul economic, aceste nereguli ridică probleme serioase de siguranță pentru șoferii care cumpără vehicule fără un istoric complet.

Una dintre cauzele care întrețin fenomenul este aplicarea rigidă a legislației privind protecția datelor personale. Regulamentul GDPR definește foarte larg noțiunea de „date personale”, ceea ce limitează posibilitatea companiilor de a împărtăși informații despre istoricul vehiculelor, chiar și atunci când acestea nu afectează viața privată a fostului proprietar.

Țările exportatoare limitează accesul la date. Estul Europei, cel mai expus

Germania, Belgia, Olanda și Italia au sisteme performante de monitorizare a vehiculelor, dar împărtășesc doar parțial aceste date la nivel european. Germania, de exemplu, exportă anual aproape două milioane de mașini second-hand, însă rapoartele oficiale indică un număr de șase ori mai mic, din cauza restricțiilor privind partajarea informațiilor.

În lipsa unui cadru unitar, țările importatoare, printre care România, Polonia sau Ungaria, devin vulnerabile. Cumpărătorii de mașini rulate nu pot verifica istoricul real al vehiculelor, fiind expuși riscului de a achiziționa mașini cu kilometraj falsificat sau daune grave nedeclarate.

Suedia și Finlanda au reușit să creeze un echilibru între confidențialitate și accesul la datele vehiculelor. Autoritățile locale oferă public informații despre kilometraj, proprietarii anteriori și inspecțiile tehnice, permițând cumpărătorilor să verifice rapid istoricul unei mașini, inclusiv atunci când aceasta este exportată.

Regatul Unit aplică o strategie similară, bazată pe accesul liber la date auto. Această abordare a dus la scăderea numărului de fraude și la consolidarea unei piețe transparente, cu un nivel mai ridicat de încredere între vânzători și cumpărători.

Europa are nevoie de reguli clare pentru datele vehiculelor

Specialiștii propun ca Uniunea Europeană să armonizeze legislația privind protecția datelor cu directivele Open Data și reglementările auto. Un cadru comun ar facilita schimbul de informații între state și ar reduce semnificativ fraudele din piața vehiculelor second-hand.

Raportul carVertical din 2024 evidențiază faptul că doar prin-0 cooperare între statele membre și mediul privat, piața auto europeană poate deveni mai transparentă.