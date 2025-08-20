Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo debutează la IAA Mobility 2025 / 800 de CP pentru pasionații auto și gameri

Opel a prezentat oficial conceptul Corsa GSE Vision Gran Turismo. Concept car-ul va fi prezent la IAA Mobility 2025 din München, între 8 și 14 septembrie 2025.

Site-ul de presă Stellantis detaliază că, în același timp, modelul va fi disponibil și în Gran Turismo 7 pe PlayStation 4 și 5, oferind fanilor posibilitatea de a experimenta virtual performanța și designul noii Corsa electrice. Conceptul combină dimensiunile compacte ale Corsa cu puterea sub-brandului GSE, creând o mașină mică, complet electrică și cu performanțe ridicate.

Dispune de două motoare electrice de câte 350 kW, câte unul pe fiecare axă, oferind tracțiune integrală permanentă și un cuplu total de 800 Nm. Puterea combinată de 588 kW (800 CP) permite accelerarea de la 0 la 100 km/h în doar două secunde. Viteza maximă este de 320 km/h, iar funcția boost oferă un plus de 59 kW timp de până la patru secunde pentru depășiri rapide. Bateria de 82 kWh și greutatea redusă de 1170 kg asigură dinamica și manevrabilitatea excelentă a conceptului.

Design curat, tehnic și aerodinamic

Exteriorul impresionează prin linii clare, proporții coborâte și o interpretare modernă a Opel Vizor. Farurile integrate orizontal și vertical, alături de iluminarea centrală Opel Blitz, definesc identitatea vizuală. Partea din spate include semnalul busolei și inscripția OPEL, combinate cu lumini edge și difuzor activ pentru o eficiență aerodinamică maximă. Capota, spoilerul și aripile aerodinamice sunt evidențiate prin contraste de culoare, în timp ce jantele de 21 și 22 de inci optimizează fluxul de aer.

Habitaclul oferă o experiență de condus simplificată și sigură. Volanul permite vizibilitatea completă a informațiilor esențiale, fără ecrane suplimentare. Scaunul sport ușor suspendat, cu centuri în șase puncte, integrează șoferul în mașină și oferă siguranță sporită. Materialele iluminate și senzorii de unghi mort avertizează vizual asupra prezenței altor vehicule, creând un mediu de condus intuitiv și concentrat pe performanță.

Conexiunea între strada reala și… virtuală

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo poate fi condusă și în Gran Turismo 7, oferind o experiență digitală directă fanilor mărcii. Aceasta continuă tradiția Opel în domeniul conceptelor de mașini, începută în 1965 cu Experimental GT, și arată angajamentul brandului pentru mașinile electrice compacte și performante. Combinația dintre puterea sub-brandului GSE și dimensiunile iconice ale Corsa oferă o imagine clară asupra viitorului modelelor sportive Opel.

Opel reafirmă astfel identitatea sub-brandului GSE, reunind performanță, design și tehnologie într-o mașină mică, 100% electrică, care poate fi experimentată atât la expoziție, cât și virtual.