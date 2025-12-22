Startup-urile din domeniul vehiculelor electrice își exprimă îngrijorarea față de relaxarea obiectivelor UE privind tranziția auto

Mai multe startup-uri din sectorul vehiculelor electrice și investitori în tehnologii verzi au reacționat critic la planul revizuit al Comisiei Europene, care introduce mai multă flexibilitate în obiectivul de eliminare a vânzărilor de mașini pe benzină și motorină până în 2035, relatează TechCrunch.

Conform noii propuneri, în loc ca toate mașinile noi vândute după 2035 să fie vehicule cu emisii zero, producătorii ar putea comercializa până la 10% vehicule hibride sau alte tipuri de modele cu emisii, cu condiția achiziționării de credite de carbon pentru compensarea acestora. Modificarea face parte dintr-un „Pachet Auto” mai amplu, conceput pentru a sprijini competitivitatea industriei auto europene în contextul tranziției energetice.

Industria auto tradițională salută flexibilizarea regulilor

Dacă va fi aprobat de Parlamentul European, planul ar răspunde solicitărilor formulate de producătorii auto europeni tradiționali, care au cerut mai mult timp pentru tranziția de la modelele hibride la vehicule complet electrice. Aceștia se confruntă cu o competiție tot mai intensă din partea Tesla și a producătorilor chinezi de vehicule electrice, care oferă modele la prețuri mai reduse.

În același timp, schimbarea de direcție a generat diviziuni în rândul ecosistemului de startup-uri EV și al investitorilor din domeniul tehnologiilor climatice.

Startup-urile avertizează asupra riscului pierderii competitivității

Reprezentanți ai fondurilor de capital de risc și ai companiilor din domeniul mobilității electrice susțin că relaxarea obiectivelor riscă să slăbească poziția Europei într-un sector strategic.

Craig Douglas, partener la World Fund, un fond european de investiții axat pe climă, a declarat că lipsa unor semnale politice ferme ar putea afecta capacitatea Europei de a concura la nivel global în industria vehiculelor electrice. Douglas se numără printre semnatarii scrisorii deschise „Take Charge Europe”, adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, document susținut de directori din companii precum Cabify, EDF, Einride, Iberdrola, precum și de numeroase startup-uri EV.

Semnatarii solicitau menținerea obiectivului inițial de emisii zero pentru 2035, însă apelul nu a fost suficient pentru a contracara presiunea exercitată de industria auto tradițională, care asigură aproximativ 6,1% din totalul locurilor de muncă din Uniunea Europeană.

Opinii divergente și în rândul producătorilor auto

Chiar și în cadrul industriei auto, pozițiile diferă. Volvo a avertizat, într-o declarație pentru presa suedeză, că renunțarea la angajamentele pe termen lung ar putea afecta competitivitatea Europei pe termen mediu și lung. Constructorul suedez a susținut că respectarea interdicției din 2035 nu reprezenta o problemă și a pledat pentru investiții mai mari în infrastructura de încărcare, un domeniu care ar putea fi descurajat de noile reguli.

Îngrijorări similare au fost exprimate de Issam Tidjani, CEO al startup-ului berlinez Cariqa, care operează o platformă de piață pentru încărcarea vehiculelor electrice. Acesta a avertizat că slăbirea mandatului de emisii zero ar putea încetini electrificarea transportului rutier.

Investiții în baterii, un punct de consens

Comisia Europeană a inclus în Pachetul Auto și inițiativa „Battery Booster”, care prevede investiții de 1,8 miliarde de euro pentru dezvoltarea unui lanț de aprovizionare european pentru baterii. Obiectivul este reducerea dependenței de importuri și consolidarea producției locale.

Inițiativa a fost primită favorabil de Verkor, un startup francez specializat în producția de celule litiu-ion pentru vehicule electrice, care a deschis recent o fabrică de baterii la scară industrială în nordul Franței. Compania a descris programul drept un pas necesar pentru extinderea industriei europene de baterii.