Noul concept electric Dacia Hipster a fost distins de publicația britanică Top Gear cu premiul „Designul Anului”, în cadrul ediției 2026 a galei TopGear.com Awards.

Modelul a atras atenția prin abordarea sa stilistică atipică, descrisă de jurnaliștii britanici ca fiind un „bloc pe patru roți, cu o expresie prietenoasă”.

Top Gear subliniază că forma cubică a conceptului nu este doar un exercițiu vizual, ci o soluție care optimizează spațiul interior și reduce consolele. În evaluările criticilor, Hipster demonstrează că un design orientat spre funcționalitate poate fi în același timp atractiv și eficient.

Hipster se regăsește astfel pe lista câștigătorilor alături de modele precum Rolls-Royce Black Badge Spectre, Ferrari F80 sau Renault 4. Printre premiile acordate se numără:

Rolls-Royce Black Badge Spectre – „luxury car of the year”

Renault 4 – „crossover of the year”

Ferrari 296 Speciale – „supercar of the year”

BMW iX3 – „car of the year”

Grupul Renault a fost, de asemenea, desemnat producătorul anului, juriul apreciind direcția estetică adoptată de companie în ultimii ani.

Un concept mai mic și mai accesibil decât Dacia Spring

Prezentat în octombrie, Hipster este un concept de mașină electrică de oraș, gândit să fie mai compact și mai accesibil decât actualul Spring. Dacia estimează un preț sub 15.000 de euro, poziționând modelul ca alternativă în segmentul vehiculelor electrice cu cost redus.

Vehiculul are o lungime de aproximativ trei metri și oferă patru locuri, în ciuda aspectului robust. Greutatea totală este de 800 kg, cu 20% mai mică decât la Spring EV, reducerea provenind atât dintr-o baterie mai ușoară (autonomie estimată: 100–150 km), cât și din dimensiunile mai compacte, ceea ce scade costurile de producție și impactul ecologic.

Dacia consideră că Hipster ar putea răspunde nevoilor de mobilitate din orașe și din comunitățile rurale, unde alternativa transportului public este limitată. Directorul de design David Durand a explicat pentru Auto Express că vehiculul este gândit drept o soluție practică pentru deplasări scurte și pentru utilizatori cu bugete reduse.

Echipare simplificată pentru reducerea costurilor

Pentru a menține prețul cât mai scăzut, prototipul renunță la o parte din elementele comune pe modelele actuale: scaunele sunt îmbrăcate în materiale textile, geamurile se acționează manual, iar pentru deschiderea ușilor sunt folosite curele în locul mânerelor. Conceptul nu include sisteme de siguranță activă, precum asistența la menținerea benzii, tocmai pentru a evita creșterea costurilor.

Hipster ar putea fi produs într-o singură variantă de culoare, similară nuanței gri-albăstrui prezentată pe prototip.

Discuții la nivel european pentru o nouă categorie de vehicule mici

Dacia, împreună cu Renault și Stellantis, susține introducerea unei noi categorii de vehicule urbane în regulamentul european, inspirată de modelele japoneze Kei. Acest tip de vehicule ar avea cerințe tehnice mai puțin complexe și ar putea oferi prețuri considerabil mai mici.

Reprezentanții mărcii au precizat că viitorul Hipsterului depinde de evoluția acestor reglementări. Frank Marotte, responsabil pentru vânzări și marketing, a declarat pentru Auto Express că decizia privind producția va ține cont de cerințele clienților referitoare la autonomie, greutate și echipamente de siguranță.

Potrivit calculelor companiei, prețul mediu al unei mașini noi în Europa a crescut cu peste 60% în ultimii 20 de ani, ceea ce justifică interesul pentru modele mai accesibile. Totuși, pentru a fi încadrat în noua categorie propusă, un eventual model de serie ar trebui construit în Europa, a precizat Durand pentru Reuters.

