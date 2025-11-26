Publicația auto britanică Top Gear a realizat un test comparativ între două dintre cele mai urmărite SUV-uri hibride din segment: Dacia Bigster și Nissan Qashqai. Analiza pune accent pe autonomie, eficiență și experiența de condus.

Diferențe importante pe hârtie și în utilizarea reală la capitolul autonomie

Potrivit Top Gear, Bigster reușește să ajungă la o autonomie care depășește ușor 1.046 km cu un plin, în ciuda accelerației modeste de până la 100 km/h. Sistemul său hibrid de 153 CP „înghite” relativ puțin combustibil, ceea ce îi permite să rămână competitiv la drum lung.

Qashqai promite teoretic o autonomie mai mare, datorită unui rezervor de 55 de litri și unei baterii amplasate sub scaunele din față. Calculul oficial indică peste 1.190 km, însă Top Gear estimează că, în practică, distanța parcursă se apropie de 1.013 km — deci în continuare sub valoarea obținută de Bigster. Totodată, Qashqai oferă un portbagaj de 455 litri, peste media claselor compacte.

Cele mai importante concluzii ale testului:

Nissan Qashqai e-Power

Propulsie: Sistem e-Power cu motor pe benzină de 1.5 litri folosit doar ca generator pentru o baterie de 2 kWh. Tracțiunea este exclusiv electrică, cu un motor de 202 CP și fără cutie de viteze convențională.

Confort: Motorul funcționează mai silențios decât versiunea anterioară, ceea ce transformă Qashqai într-o mașină de autostradă agreabilă. În oraș, însă, momentul în care motorul intră în sarcină pentru a încărca bateria poate fi deranjant din cauza turațiilor fixe.

Dinamică și design: Manevrabilitatea este corectă, deși feedback-ul în volan rămâne redus. Versiunile N-Design se remarcă prin aspect.

Tehnologie: Sistem multimedia Google pe un ecran de 12,3 inci, climatizare separată și un set extins de camere.

Minusuri: Poziția de condus este ridicată din cauza bateriei montate sub scaunul șoferului. Prețul de pornire, 34.860 de lire sterline, este ridicat pentru segment.

Dacia Bigster Hybrid

Propulsie: Sistem hibrid clasic cu motor pe benzină de 1.8 litri și două motoare electrice, alimentate de o baterie de 1,4 kWh. Mașina pleacă de fiecare dată în mod electric.

Confort: Izolarea fonică este modestă, iar motorul poate părea mai aspru. Totuși, rularea în modul electric la viteze mici este frecventă, iar trecerea între moduri este fluidă.

Dinamică și design: Aspect orientat spre utilizare practică, cu elemente exterioare robuste. Se descurcă bine în viraje și e ușor de parcat datorită camerelor incluse chiar și în echiparea de bază.

Interior: Spațiu generos, cu un plus important pentru pasagerii din spate. Materialele sunt simple, dar corect asamblate.

Avantaje: Consum foarte redus în testele Top Gear (aproximativ 4,1 l/100 km). Prețul de pornire de 28.190 de lire sterline îl face semnificativ mai accesibil decât rivalul său.

Verdictul Top Gear

Top Gear apreciază performanțele tehnice ale lui Nissan Qashqai, însă consideră că Dacia Bigster se impune în această comparație prin raportul foarte bun între preț, spațiu și eficiență. Modelul românesc oferă „mult mai multă mașină pentru mult mai puțini bani”, concluzionează publicația britanică.