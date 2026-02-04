ANALIZĂ Unde sunt cele mai multe mașini electrice / În București e o mașină electrică la 75 de locuitori / În doar 6 județe din țară sunt mai multe mașini pe benzină, decât diesel

Numărul mașinilor electrice și raportul lor la populație arată de fapt o hartă a celor mai dezvoltate orașe din România.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

În București este o mașină electrică la 75 de locuitori și este de departe orașul cu cele mai multe autoturisme care nu folosesc combustibili fosili. Urmează apoi Ilfov, Cluj, Timiș, Brașov, Sibiu și Iași, județele din țară cunoscute ca ”motoare economice”.

După datele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, cele mai bogate județe ale României, după Produsul Intern Brut pe cap de locuitor sunt București, Cluj, Timiș, Brașov, Constanța, Sibiu, Prahova și Ilfov. Aproximativ aceleași unde ponderea mașinilor electrice este cea mai mare.

Citește articolul integral pe G4Media.ro.