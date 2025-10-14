Lucid, criticată pentru taxe post-returnare considerate abuzive de clienți: „capcană financiară”

Mai mulți proprietari care au returnat vehiculele electrice Lucid după finalul contractelor de leasing acuză compania de practici abuzive și de facturi „surpriză” venite la luni bune după predarea mașinii. Unii dintre clienți spun că au fost taxați pentru zgârieturi minore sau presupuse „uzuri excesive”, în ciuda faptului că reprezentanții Lucid confirmaseră anterior că mașinile au fost returnate în stare bună.

Mulți șoferi consideră că marca americană își erodează credibilitatea într-un moment în care încearcă să-și consolideze poziția pe piața premium a vehiculelor electrice, dominată de Tesla Model S, Mercedes EQE și BMW i5.

Unul dintre cazuri face referire la o factură de 2.400 de dolari emisă pentru zgârieturi pe scutul de protecție, o zonă expusă inevitabil la contact cu denivelările drumului. Proprietarul afirmă că nu a avut accidente și că urmele sunt cauzate de limitatoarele de viteză. Într-o postare pe Reddit, acesta ironizează situația spunând că „posesorii de Lucid ar trebui să circule doar pe drumuri perfect drepte, fără denivelări”.

Costuri neașteptate de mii de dolari la finalul leasingului

Un alt client afirmă că experiența de leasing cu Lucid seamănă cu o „capcană financiară”, acuzând că ofertele aparent avantajoase ascund costuri suplimentare la finalul contractului, care în cazul său au ajuns la 3.800 de dolari. El susține că, deși politicile pot aparține Bank of America, responsabilitatea revine tot Lucid, care a ales partenerul, și merge până la a spune că ar prefera să nu plătească suma, chiar cu riscul de a-și afecta scorul de credit.

„Dacă acesta este genul de porcărie care te așteaptă la sfârșitul unui contract de leasing, nu pot recomanda leasingul cu bună conștiință. Pare mai degrabă o capcană – obții o ofertă decentă pentru un leasing de 18 luni, dar rămâi cu o cheltuială suplimentară de peste 200 $ pe lună”, scrie persoana nemulțumită pe Reddit.

De asemenea, un alt client susține că a primit o factură de 585 de dolari la două săptămâni după ce reprezentantul Lucid a confirmat, la predare, că mașina nu avea nicio daună. Ulterior, o companie terță ar fi efectuat o „inspecție finală”, identificând „uzuri” inexistente. Proprietarul a depus plângere la California Department of Financial Protection & Innovation (DFPI), care investighează cazul.

Clienții spun că situația devine tot mai întâlnită: evaluări diferite între inspectori, lipsă de transparență și sume greu de justificat.

„Dacă așa arată finalul unui leasing Lucid, ne așteaptă vremuri grele. Partea inferioară a caroseriei e făcută să se zgârie, tocmai pentru a proteja restul mașinii”, comentează un alt utilizator.

