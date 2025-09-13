Un Lucid Air a fost surprins în București. Un exemplar asemănător a atins de curând un record de autonomie: 1.205 km/încărcare

Un Lucid Air cu numere străine a fost surprins într-o parcare din București, fotografiile fiind distribuite pe un grup de Facebook.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Contextul face povestea mai interesantă. În România, electricele de top apar izolat, de obicei aduse de entuziaști sau prin canale paralele. Fără rețea oficială Lucid pe piața locală, nivelul de preț și specificațiile îl așază în segmentul de performanță, ceea ce transformă orice apariție într-o știre.

Faptul că mașina a fost văzută într-o zonă comercială obișnuită, și nu la un eveniment, indică o normalizare a prezenței EV-urilor high-end în trafic, chiar dacă vorbim încă despre excepții. Iar rezonanța brandului este alimentată de recordul de autonomie obținut anul acesta, care a redesenat lista reperelor din electromobilitate.

Lucid Air în București, o apariție rară

Modelul a fost imortalizat în parcare, cu plăcuțe străine, semn că nu vorbim despre un exemplar înmatriculat în România. În Europa, Lucid rămâne o prezență selectivă, ceea ce explică valul de reacții atunci când un astfel de sedan este văzut pe stradă.

Galerie foto

Recordul care a aprins imaginația

Important de precizat: nu vorbim despre mașina fotografiată în București. Recordul de autonomie a fost stabilit de un alt exemplar Lucid Air Grand Touring, care pe 8 iulie 2025 a parcurs 1.205 kilometri fără nicio oprire pentru încărcare. Reușita a consolidat poziția mărcii în zona eficienței și a arătat potențialul real al tehnologiei sale.

Platforma tehnică proprietară poate oferi două motoare electrice cu un total de aproximativ 830 de cai putere și un cuplu maxim de 1.200 Nm. Accelerația de la 0 la 100 km pe oră se realizează în jur de 3 secunde, iar viteza maximă poate atinge 270 km pe oră.

În funcție de versiune și an model, bateria variază între aproximativ 112 și 117 kWh, cu autonomie oficială de până la 960 de kilometri în regim WLTP. În condiții optime, consumul mediu poate coborî spre 13,5 până la 16 kWh la 100 km, iar la stații foarte rapide se pot adăuga circa 400 de kilometri de autonomie în aproximativ 16 minute.

În Germania, Lucid Air Grand Touring are un preț de listă de ordinul a 129.000 de euro. Acest nivel îl plasează în zona premium superioară, unde autonomia mare și încărcarea rapidă devin criterii esențiale, nu simple opțiuni.

De curând am avut și primul Lucid înmatriculat în România

Conform DRPCIV, în iulie 2025 a fost înmatriculat la noi primul Lucid Air Grand Touring, o premieră pentru piața locală. Mașina fotografiată în București are însă numere străine, deci vorbim despre un alt vehicul, una dintre puținele prezențe punctuale ale mărcii în trafic.

Apariția unui Lucid în peisajul cotidian arată apetitul crescut pentru electrice de top și maturizarea infrastructurii de încărcare. Chiar dacă volumele rămân mici, astfel de modele ridică ștacheta tehnologică și schimbă așteptările privind autonomia și usability-ul pe distanțe lungi.