Depășită de avansul Chinei, Europa ia în calcul flexibilizarea interdicției motoarelor termice din 2035

Comisia Europeană ar putea revizui interdicția privind vânzarea de vehicule noi cu motoare termice în 2035, a declarat miercuri vicepreședintele său Stéphane Séjourné, la două săptămâni de anunțurile foarte așteptate de Germania, a cărei industrie auto este în urmă în cursa către electromobilitate, scrie BFM TV.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

„Europa este gata să activeze toate pârghiile pentru a asigura succesul industriei auto europene”, a declarat el în cadrul unui summit al sectorului auto din sudul Germaniei, la Stuttgart, sub presiunea cancelarului Friedrich Merz.

Stéphane Séjourné a spus că dorește „să adapteze calea” către tranziția energetică „acordând flexibilitate”. „Având în vedere contextul internațional, o serie de tehnologii ar putea fi autorizate după 2035” pentru a oferi „o perspectivă clară consumatorilor care așteaptă schimbarea vehiculelor în anumite segmente”, a adăugat el.

„Am subestimat ceea ce a realizat industria chineză în ultimii ani”

Cu toate acestea, el a refuzat să spună mai multe înainte de 10 decembrie, data la care Comisia prevede să dezvăluie măsurile de ajutorare a sectorului. Începând din această vară, producătorii auto germani, urmați de cancelar, au criticat pe rând termenul limită stabilit de Uniunea Europeană, din cauza slăbiciunii industriei auto din țară, care a anunțat planuri sociale masive pe fondul scăderii profiturilor.

Aceasta se confruntă cu o concurență din ce în ce mai puternică din partea Chinei, în special în segmentul electric. Producătorii pledează pentru utilizarea tehnologiilor precum extensoarele de autonomie și mașinile hibride reîncărcabile. „Am subestimat ceea ce a realizat industria chineză în ultimii ani”, a recunoscut Friedrich Merz, care a promis pentru joi un acord oficial în cadrul coaliției sale cu privire la această dezbatere.

Liderul conservator va adresa apoi o scrisoare Comisiei Europene, în care va comunica o poziție „unitară”, în timp ce social-democrații din SPD nu s-au pronunțat încă în mod deschis în favoarea amânării interdicției. Industria auto germană a pierdut peste 50.000 de locuri de muncă într-un an, dintr-un total de aproximativ 800.000, potrivit cabinetului EY.

Acest sector suferă, de asemenea, de costuri ridicate ale energiei de la invazia rusă în Ucraina, de o scădere a cererii mondiale și, mai recent, de taxele vamale americane de 15% impuse autoturismelor europene.