dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 vizualizare
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Profiturile Volkswagen, afectate de schimbarea de strategie la Porsche și de tarifele comerciale americane

Redacția TechRider
10 martie 2026
Parc auto Volkswagen
Parc auto Volkswagen. Credit foto: Hendrik Schmidt / DPA / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Profitul Volkswagen AG, cel mai mare producător auto european, aproape s-a înjumătăţit în 2025, din cauza costurilor generate de schimbarea strategiei la divizia de automobile sport Porsche și a impactului taxelor vamale impuse de Statele Unite, potrivit DPA, preluat de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Profitul net al grupului după taxe a scăzut cu aproximativ 44%, ajungând la 6,9 miliarde de euro (circa 8 miliarde de dolari), de la 12,4 miliarde de euro în 2024. Veniturile au înregistrat un ușor declin de 0,8%, până la aproximativ 322 miliarde de euro, a anunţat marţi compania germană.

Pierderi de peste un miliard de euro în trimestrul trei

Performanţele s-au ameliorat în a doua parte a anului, comparativ cu primele trei trimestre, când VW raportase pierderi de peste un miliard de euro în trimestrul trei. Schimbarea strategiei la Porsche, care implică extinderea duratei de viaţă a modelelor cu motor pe combustie, a generat costuri suplimentare ce au afectat rezultatele grupului. În paralel, taxele vamale americane au majorat cheltuielile companiei.

Livrările globale de vehicule au scăzut ușor, cu 0,5%, la 8,98 milioane de unități. În China, piaţă crucială pentru Volkswagen, vânzările au scăzut cu aproximativ 8%, până la 2,69 milioane de vehicule, pe fondul unei concurenţe tot mai puternice din partea producătorilor auto locali. În America de Nord, livrările au înregistrat un recul de 10,4%, ca efect al tarifelor impuse de administraţia Donald Trump.

În schimb, Europa a adus o creștere de 3,8% a vânzărilor, până la 3,38 milioane de vehicule, iar pe piaţa din America de Sud, creșterea a fost și mai consistentă, de 11,6%, la 663.000 de unități.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...