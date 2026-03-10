Profitul Volkswagen AG, cel mai mare producător auto european, aproape s-a înjumătăţit în 2025, din cauza costurilor generate de schimbarea strategiei la divizia de automobile sport Porsche și a impactului taxelor vamale impuse de Statele Unite, potrivit DPA, preluat de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Profitul net al grupului după taxe a scăzut cu aproximativ 44%, ajungând la 6,9 miliarde de euro (circa 8 miliarde de dolari), de la 12,4 miliarde de euro în 2024. Veniturile au înregistrat un ușor declin de 0,8%, până la aproximativ 322 miliarde de euro, a anunţat marţi compania germană.

Pierderi de peste un miliard de euro în trimestrul trei

Performanţele s-au ameliorat în a doua parte a anului, comparativ cu primele trei trimestre, când VW raportase pierderi de peste un miliard de euro în trimestrul trei. Schimbarea strategiei la Porsche, care implică extinderea duratei de viaţă a modelelor cu motor pe combustie, a generat costuri suplimentare ce au afectat rezultatele grupului. În paralel, taxele vamale americane au majorat cheltuielile companiei.

Livrările globale de vehicule au scăzut ușor, cu 0,5%, la 8,98 milioane de unități. În China, piaţă crucială pentru Volkswagen, vânzările au scăzut cu aproximativ 8%, până la 2,69 milioane de vehicule, pe fondul unei concurenţe tot mai puternice din partea producătorilor auto locali. În America de Nord, livrările au înregistrat un recul de 10,4%, ca efect al tarifelor impuse de administraţia Donald Trump.

În schimb, Europa a adus o creștere de 3,8% a vânzărilor, până la 3,38 milioane de vehicule, iar pe piaţa din America de Sud, creșterea a fost și mai consistentă, de 11,6%, la 663.000 de unități.