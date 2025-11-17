dark
APIA: Înmatriculările de autoturisme noi, în creștere în octombrie cu peste 11%, față de anul precedent / Cum s-au descurcat modelele electrice și hibride

Ștefan Munteanu
17 noiembrie 2025
Sursa foto: Inquam Photos/ Alexandru Busca
Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) a prezentat situația înmatriculărilor de autovehicule pentru luna octombrie și pentru primele zece luni din 2025.

Potrivit datelor DGPCI, în octombrie 2025 au fost înmatriculate cu 11,4% mai multe autoturisme noi decât în aceeași lună din 2024.

Segmentul „electrificat” – care include modelele mild-hibrid, full-hibrid, plug-in hibrid și electrice – a ajuns la o pondere de 56,5% din total, cu un avans general de 5%.

În interiorul acestui segment:

  • MHEV-urile au crescut cu 12% și au ajuns la o cotă de 22,4%;
  • Modelele FHEV au urcat cu 3%, până la 19,2% din piață;
  • PHEV-urile au crescut cu 6%, atingând 6,9%;
  • Autoturismele electrice (BEV) au consemnat cea mai mare creștere, +80%, cu o cotă de 8%.

Autoturismele noi – aproximativ 84% din piața totală – au însumat în octombrie 12.769 unități, cu 11,4% peste nivelul din 2024.

Structura pe clase arată că segmentul SUV rămâne dominant, cu o cotă de 50,8% (+11%). Urmează Clasa C, cu 25,9% (-3,2%), și Clasa B, cu 16,4%, aceasta din urmă marcând o creștere semnificativă de 39,2%.

Analiza pe tipuri de combustibil indică o scădere a înmatriculărilor pe benzină cu 6,5% (pondere de 36%), în timp ce dieselul a avansat cu 6,7%, ajungând la 7,5% din piață.

Modelele mild-hibrid au ajuns la o pondere de 22,4%, în creștere cu 11,5%. Din totalul acestora, 87% sunt versiuni pe benzină, iar 13% pe motorină.

Per ansamblu, categoria „electrificată” este segmentul cel mai bine reprezentat în piață, depășind atât motorizările pe benzină, cât și pe motorină. BEV-urile dețin 8% din piață, față de 4,9% în octombrie 2024, iar PHEV-urile au urcat la 6,9%, de la 4,9% în perioada similară a anului trecut.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

