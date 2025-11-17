Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) a prezentat situația înmatriculărilor de autovehicule pentru luna octombrie și pentru primele zece luni din 2025.

Potrivit datelor DGPCI, în octombrie 2025 au fost înmatriculate cu 11,4% mai multe autoturisme noi decât în aceeași lună din 2024.

Segmentul „electrificat” – care include modelele mild-hibrid, full-hibrid, plug-in hibrid și electrice – a ajuns la o pondere de 56,5% din total, cu un avans general de 5%.

În interiorul acestui segment:

MHEV-urile au crescut cu 12% și au ajuns la o cotă de 22,4% ;

au crescut cu și au ajuns la o cotă de ; Modelele FHEV au urcat cu 3% , până la 19,2% din piață;

au urcat cu , până la din piață; PHEV-urile au crescut cu 6% , atingând 6,9% ;

au crescut cu , atingând ; Autoturismele electrice (BEV) au consemnat cea mai mare creștere, +80%, cu o cotă de 8%.

Autoturismele noi – aproximativ 84% din piața totală – au însumat în octombrie 12.769 unități, cu 11,4% peste nivelul din 2024.

Structura pe clase arată că segmentul SUV rămâne dominant, cu o cotă de 50,8% (+11%). Urmează Clasa C, cu 25,9% (-3,2%), și Clasa B, cu 16,4%, aceasta din urmă marcând o creștere semnificativă de 39,2%.

Analiza pe tipuri de combustibil indică o scădere a înmatriculărilor pe benzină cu 6,5% (pondere de 36%), în timp ce dieselul a avansat cu 6,7%, ajungând la 7,5% din piață.

Modelele mild-hibrid au ajuns la o pondere de 22,4%, în creștere cu 11,5%. Din totalul acestora, 87% sunt versiuni pe benzină, iar 13% pe motorină.

Per ansamblu, categoria „electrificată” este segmentul cel mai bine reprezentat în piață, depășind atât motorizările pe benzină, cât și pe motorină. BEV-urile dețin 8% din piață, față de 4,9% în octombrie 2024, iar PHEV-urile au urcat la 6,9%, de la 4,9% în perioada similară a anului trecut.