General Motors va elimina Apple CarPlay și Android Auto din toate mașinile sale, nu doar din cele electrice / Care ar putea fi scopul acestei mișcări

General Motors va renunța la suportul pentru Apple CarPlay și Android Auto din toate vehiculele sale în următorii ani. Măsura, anunțată de CEO-ul GM, Mary Barra, în cadrul podcastului Decoder al The Verge, vine după ce producătorul auto a decis să renunțe la cele două sisteme de proiecție pentru smartphone-uri în noile sale modele electrice din 2023.

Compania construiește o platformă centralizată de calcul

Momentul exact nu este clar, dar Barra a indicat o lansare majoră a ceea ce compania numește o nouă platformă centralizată de calcul, care urmează să fie lansată în 2028 și care va implica, în cele din urmă, trecerea întregii sale game la o experiență unificată în mașină.

Nu avem detalii despre ce înseamnă această experiență unificată dar din informațiile de până acum pare a fi o experiență unificată doar din punctul de vedere al companiei GM și nu o experiență unificată pentru client. Asta deoarece compania elimină competiția și dorește construirea unui ecosistem pe care sa-l monetizeze. Compania oferă indicii ca ar dori să-si construiască o așa numită „grădină împrejmuită cu ziduri” precum Apple sau Google, ecosisteme care au atras din ce în ce mai mult atenția organismelor de reglementare din cauza trăsăturilor monopoliste și anti consumator ale acestora.

GM lucrează la actualizarea sistemului de infotainment bazat pe Android cu un asistent bazat pe Google Gemini

În locul proiecției telefonului, GM lucrează la actualizarea implementării actuale a sistemului de infotainment bazat pe Android cu un asistent bazat pe Google Gemini și o serie de alte aplicații personalizate, create atât intern, cât și împreună cu parteneri. Decizia GM din 2023 de a renunța la suportul CarPlay și Android Auto în vehiculele sale electrice s-a dovedit controversată, deși, deocamdată, GM a menținut suportul pentru proiecția telefonului în vehiculele sale cu motoare bazate pe combustie internă.

Întrebată despre acest lucru, Barra a spus că GM a făcut prima mișcare cu vehiculele sale electrice, deoarece acestea se aflau în centrul atenției dezvoltatorilor, astfel încât toate deciziile importante au fost aplicate acestora. CEO-ul companiei a adăugat că au primit multe feedback-uri de la clienți care spuneau că trecerea de la interfața nativă a mașinii la CarPlay și invers era „foarte greoaie”.

Noile mașini GM sunt echipate cu sisteme de infotainment bazate pe Android Automotive, care le permit să ruleze aplicații native Android. Cu toate acestea, proprietarii trebuie să se conecteze separat la fiecare aplicație, ceea ce poate părea o corvoadă. Sterling Anderson, directorul de produs al producătorului auto, care a fost și el invitat la podcast, a declarat că compania lucrează la o modalitate de a simplifica conectarea în vehicul, dar nu a oferit detalii despre cum se va întâmpla acest lucru.

Disponibilitatea aplicațiilor native în mașină este un motiv de îngrijorare

Disponibilitatea aplicațiilor native în mașină este, de asemenea, un motiv de îngrijorare, în special pentru utilizatorii de iPhone Apple, care ar putea descoperi că nu pot utiliza unele dintre aplicațiile lor preferate în vehiculele GM, deoarece acestea pur și simplu nu sunt disponibile pe platforma Google. Anderson a spus însă că lista aplicațiilor disponibile va crește în timp.

Nu putem sa nu ne întrebăm cum va fi posibil acest lucru, doar luând în calcul faptul că Amazon renunță la propriul ecosistem Fire pe telefoane si tablete și adoptă sistemul de operare Android. Dacă Amazon, care cu siguranță are mai mulți ingineri software decât GM, nu a reușit să impună și să susțină propriul ecosistem ridică semne serioase de întrebare referitoare la capacitatea GM de a reuși același lucru.

GM a adăugat ca nu face nicio modificare la vehiculele existente

Într-o declarație, compania a adăugat următoarele: „Nu facem nicio modificare la vehiculele existente. Dacă mașina dvs. acceptă Apple CarPlay sau Android Auto, acestea vor continua să funcționeze. Ambele vor rămâne disponibile în toate vehiculele GM alimentate cu benzină în viitorul previzibil. Pe măsură ce avansăm către platforma noastră centralizată de calcul, vom trece treptat la o experiență mai bună și mai profund integrată, o direcție pe care o ia industria în general, pe măsură ce vehiculele devin din ce în ce mai definite de software. Acest lucru se va întâmpla în timp, nu peste noapte. Apreciem colaborarea noastră cu Apple și Google și rămânem concentrați pe oferirea de experiențe pe care clienții le iubesc.”

Motivele invocate nu justifică eliminarea competiției în interiorul mașinii

Când GM a anunțat pentru prima dată că va înceta să mai suporte proiecția telefonului în vehiculele sale electrice, compania a oferit o serie de scuze, de la siguranță la ușurința în utilizare. Producătorul auto continuă să prezinte argumente similare și acum.

Poate că este adevărat, dar dacă într-adevăr este așa, atunci ar trebui pur și simplu să construiască un sistem de infotainment mai bun. Întrebarea este de ce ar dezvolta ecrane și interfețe știind că acestea vor fi incompatibile cu unul dintre cele mai populare dispozitive de pe planetă, smartphone-ul?

Motivele invocate nu justifică eliminarea completă a competiției. Toate acestea dau impresia că GM creează o problemă pentru a putea vinde o soluție. Este vorba despre control.

În loc să continue să ofere această opțiune și această libertate, așa cum a făcut GM timp de aproape un deceniu, producătorul auto pare să fi decis că singura soluție este să introducă paywall-uri, modalități de taxare și să perceapă abonamente pentru servicii pentru care oamenii plătesc deja sau care sunt gratuite, cum ar fi servicii de navigare, pe care îl puteți utiliza fără a avea nevoie de un cont, sau chiar de o conexiune la internet.

Smartphone-ul o posibilă piedică pentru planurile GM

Având în vedere că opțiunea de a proiecta telefonul va dispărea în curând și că GM este dornic să oprească orice încercări ale pieței secundare care ar putea permite proprietarilor să își modifice vehiculele după cum doresc, GM poate monetiza mai ușor conexiunea de date, accesul la navigație și poate introduce abonamente pentru orice număr de funcții și servicii care sunt deja disponibile în buzunarele oamenilor, în smartphone.

Anderson a sugerat că limitarea vehiculelor la sistemul de operare proprietar al GM ar permite o mai bună integrare a informațiilor despre infrastructura de încărcare și disponibilitatea Super Cruise.

Ford nu pare să fie împiedicat în acest sens, ca GM, producătorul auto putând oferi CarPlay, mobilitate electrică și capacitate de conducere hands-free fără probleme, potrivit motor1.

De fapt, CEO-ul Ford, Jim Farley, a declarat public că producătorul auto nu are intenția de a renunța la proiecția smartphone-urilor, deoarece „nu credem că ar trebui să restricționăm acest lucru pentru a câștiga bani de pe urma clienților. Nu vrem să fie o problemă”.

Scopul final monetizarea serviciilor conexe

Aceasta pare a fi o abordare opusă celei a GM, care are Google Automotive Services și acces la magazinul Google Play, care necesită ca utilizatorii să se autentifice pentru a-l utiliza.

Sterling a spus mai târziu în podcast: „Dacă stai în mașină, nu ai lua telefonul pentru a utiliza o aplicație de hărți dacă aceasta se află pe un ecran mai mare în fața ta în mașină, nu-i așa?”

Dar aceasta ar însemna că utilizatorul trebuie să se înscrie la un alt serviciu, să creeze mai multe conturi digitale, să partajeze date cu și mai multe terțe părți sau să plătească taxe sau abonamente pentru lucruri la care are deja acces.

Dar GM nu poate câștiga bani din asta, așa că compania a decis să elimine ceva ce a oferit cu succes de ani de zile doar pentru a-l vinde înapoi proprietarilor ca servicii care vor necesita într-o zi taxe lunare pentru a continua accesul.